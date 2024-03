Ashley Benson und Brandon genießen Partyabend ohne ihr Baby!

Ashley Benson (34) und Brandon Davis (44) gönnen sich eine kleine Baby-Auszeit! Das belegen jetzt neue Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Die Bilder zeigen die frischgebackenen Eltern am Donnerstag vor dem beliebten Restaurant Craigs in Los Angeles – dort gehen die Promis in der Regel ein und aus. Die Schauspielerin trug für den Abend als Pärchen ein kurzes Top, einen engen schwarzen Rock und eine Lederjacke. Die kürzliche Geburt ist ihrem schlanken Körper kaum anzusehen! Ihr Ehemann passte sein Outfit farblich dem ihren an. Und die zwei waren nicht allein...

Denn auch ihre Freundin Nicky Hilton (40) war an dem Abend mit von der Partie! Die blonde Millionenerbin wählte für das Dinner ein buntes Hippiekleid und eine grüne Tasche. Für Ashley und Brandon ist es einer der ersten Partyabende seit der Geburt ihres ersten Kindes. Ende Februar verkündeten die Turteltauben ihren Fans, dass ihr Baby auf der Welt ist. Ein erstes Foto auf Instagram zeigte die kleine Hand des Nachwuchses – den Namen verrieten sie nicht. Jedoch ist bereits bekannt, dass Ashley Mama eines kleinen Jungen ist.

In Brandon hat Ashley offenbar endlich ihre große Liebe gefunden. Die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin datete in der Vergangenheit so manchen Promi, darunter Frauen und Männer. Sie war einige Zeit mit Cara Delevingne (31), G-Eazy (34) und Ryan Good zusammen. 2023 wurde sie erstmals mit Brandon gesehen, und auf ihr erstes öffentliches Date folgten die Verlobung und die Schwangerschaft. Zu seinem Geburtstag widmete Ashley ihrem Schatz im September einige liebe Worte auf Instagram: "Ich bin so froh, dass du für immer mein bist. Happy Birthday, mein Süßer!"

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson

