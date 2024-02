Zayn Malik ist über Gigis Beziehung mit Bradley unglücklich!

Diese Beziehung scheint ihm so ganz und gar nicht zu gefallen! Vor wenigen Tagen machte Gigi Hadid (28) ihre Beziehung mit Bradley Cooper (49) offiziell. Hand in Hand zeigten sich die beiden bei einem Spaziergang in London. Einer scheint sich über das Liebes-Outing jedoch überhaupt nicht zu freuen. Gigis Ex Zayn Malik (31) soll über die Beziehung seiner Verflossenen mit Bradley sehr unglücklich sein!

"Zayn ist nicht glücklich mit ihrer [Gigis] Beziehung und wird es auch nie sein", erklärt ein Insider gegenüber Us Weekly. Das soll das ehemalige One Direction-Mitglied auch seiner Ex deutlich gemacht haben. Rat und Trost in dieser angespannten Situation soll das Model bei ihrem Bradley finden. Laut der Quelle sei er "die Stimme der Vernunft" für Gigi.

Gigi und Zayn waren von November 2015 bis Oktober 2021 ein Paar. Zwischenzeitlich trennte sich das Paar immer wieder mal. Das Model und der "Like I Would"-Sänger sind Eltern einer gemeinsamen Tochter namens Khai Hadid Malik.

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid, 2016

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai

