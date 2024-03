Michael Wendler darf doch wieder in Deutschland auftreten!

Michael Wendler (51) ist ganz aus dem Häuschen – er wird wieder in Deutschland auftreten! Seit seinen verschwörungstheoretischen Aussagen in der Corona-Pandemie spielte der Schlagerstar keine Show mehr. Doch nach vielen Misserfolgen hat er es nun tatsächlich geschafft, einen Veranstalter zu finden, der ihm seine Bühne überlässt. Bis September 2025 muss er sich zwar noch gedulden, doch die Freude ist groß. "Doch Michael Wendler, der wie kein anderer Schlagersänger sich in den letzten Jahren für Meinungsfreiheit und Grundrechte eingesetzt hat, lässt sich nicht unterkriegen", triumphiert der "Egal"-Interpret auf Facebook. Er beteuert: "Nichts kann aufhalten, was kommt."

Die neuen Auftritte im Terminkalender dürften Michael wohl ganz besonders freuen. Erst Anfang des Jahres platzte seine Show in Oberhausen – der Vorstand der Konzert-Location stellte sich quer und verweigerte dem Wendler einen Vertrag. Zu seinem Glück fand sich im Anschluss ein anderer Anbieter. Der neue Veranstalter stellt gegenüber T-Online klar: "Wir distanzieren uns ausdrücklich von den getroffenen Aussagen und möchten betonen, dass wir Künstlerinnen und Künstlern unsere Bühne grundsätzlich nicht für die Äußerung politischer Ansichten, sondern ausschließlich zur Darbietung ihrer Kunst zur Verfügung stellen." Dennoch wolle man dem Publikum "Kunst und Kultur in verschiedenen Varianten" bieten.

Durch die Kulanz des Veranstalters steht Michas Comeback auf der Bühne nun wohl nichts mehr im Weg. Für seine große Rückkehr schrieb er extra eine Reihe neuer Songs – und mit diesen startet er derzeit in der DJ-Hitparade so richtig durch. Der Wahl-Amerikaner freut sich auf Facebook: "Wahnsinn, das gab es noch nie... gleich mit drei Singles in den Top Zehn!"

Anzeige

Thomas Burg Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige

Thomas Burg Michael Wendler, Sänger

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de