Michael Wendler freut sich über den Erfolg seiner neuen Hits

Michael Wendler (51) hat sich einst mit seiner Musik einen Namen gemacht. Doch wegen der Verbreitung von Verschwörungstheorien ging es für den Schlagersänger karrieretechnisch bergab. Nun setzt der Wahl-Amerikaner aber auf ein Comeback mit brandneuen Songs – und die laufen scheinbar richtig gut! "Wahnsinn, das gab es noch nie... gleich mit drei Singles in den Top 10!", freut sich der Sänger auf Facebook. Die Rede ist von der dj-hitparade. Dort stehe seit neun Wochen Michaels Lied "Der DJ Hat Dich Angelacht" auf dem ersten Platz und stimmt das einstige TV-Gesicht euphorisch.

Das ist aber nicht der einzige Song, der es in die Rangliste schafft! Auf dem sechsten Platz reiht sich "Nur Ne Sekunde" neu ein. Direkt dahinter auf dem siebten Platz befindet sich dagegen noch immer "Was Für ein Idiot". Beide Songs sind erst frisch in diesem Jahr erschienen. Das soll es für dieses Jahr aber offensichtlich noch nicht gewesen sein. Micha kündigt zudem an, dass am 22. März ein ganzes Album das Licht der Musikwelt erblicken soll.

Sein großes Comeback hatte der 51-Jährige bereits im vergangenen Jahr mittels eines neuen Albums verkündet. Doch sein geplantes Konzert in Oberhausen platzte bereits aufgrund seiner kontroversen Vergangenheit – der Sportbund, auf dessen Gelände die Musikshow stattfinden sollte, weigerte sich, Michael einen Vertrag auszustellen. Davon wolle sich der Familienvater aber nicht sein Comeback vermiesen lassen. "Mein Konzert findet statt – wenn auch nicht auf dem Gelände des SSB, dann eben woanders. Nichts kann aufhalten, was noch kommt", betonte er auf X.

Anzeige

Thomas Burg Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige

Getty Images Michael Wendler im August 2014 in Köln

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de