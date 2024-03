Offizielles Paar? Barry Keoghan und Sabrina in LA unterwegs

Seit geraumer Zeit vermuten die Fans: Zwischen Barry Keoghan (31) und Sabrina Carpenter (24) läuft etwas! Ob an den Gerüchten zu ihrem Liebesglück etwas Wahres dran ist, lassen der "Saltburn"-Star und die Sängerin bislang unkommentiert. Doch immer wieder sieht man die beiden bei Freizeitaktivitäten miteinander. Auf Schnappschüssen, die Just Jared vorliegen, haben Paparazzi die beiden bei einer gemeinsamen Spritztour durch Los Angeles gesichtet. Während Sabrina hinterm Steuer sitzt, steigt der Schauspieler aus dem Auto, schnappt sich seine Tasche und wartet an der nächsten Ecke – etwa auf die "Feather"-Interpretin, die gerade einparkt?

Barry zeigt sich bei dem Treffen lässig gestylt. Zu einer schwarzen Cargohose und weißen Sneakern kombiniert der Filmstar ein cremefarbenes "The Eras"-Shirt aus Taylor Swifts (34) Tour-Merch. Hat er sich das möglicherweise gekauft, als er Sabrina Anfang des Monats bei ihrem Gastauftritt bei Taylors Konzert in Singapur unterstützt hatte? Während die Blondine auf der Bühne performte, wippte Barry im Publikum mit. Als der Song vorbei war, jubelte er seiner Liebsten begeistert zu und konnte gar nicht mehr aufhören zu lächeln.

Obwohl bislang keine mündliche Bestätigung der beiden bekannt ist, sind sich Fans sicher, dass die Turteltauben ihre Romanze mit dem gemeinsamen Posing bei den Oscars bestätigt haben. Auf von The Mirror veröffentlichten Bildern grinsen Barry und Sabrina zusammen in die Kamera – sie wirken sehr vertraut miteinander. "Damit ist es offiziell, Leute! Sabrina und Barry sind ein Paar", teilte ein User auf X. Nach der After-Show-Party trägt das Gesangstalent sogar sein Jackett beim Verlassen der Lokation.

Anzeige

Getty Images "Saltburn"-Star Barry Keoghan

Anzeige

GAMR / BACKGRID Barry Keoghan und Sabrina Carpenter mit einer Bekannten

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de