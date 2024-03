"Ein Außenseiter": Prinz William schließt Prinz Harry aus!

Er meint es wohl ernst! Prinz Harry (39) hatte dem britischen Königshaus vor rund vier Jahren fast gänzlich den Rücken zugekehrt und war von allen royalen Verpflichtungen zurückgetreten – seitdem hängt bei ihm und seinem älteren Bruder Prinz William (41) der Haussegen schief. Selbst in der aktuell schwierigen Zeit will William mit dem Rotschopf trotz seiner Bemühungen offenbar nichts zu tun haben. Will Prinz William Harry nun endgültig aus der Nähe der Royals verbannen?

Wie OK! Magazine berichtet, hat der Sohn von König Charles (75) eine klare Meinung zu dem in den USA lebenden Harry. Der Ehemann von Prinzessin Kate (42) "wird bald die vollständige Kontrolle über die Familie haben", meint ein Insider. "Und William ist sogar noch unnachgiebiger als König Charles, dass Harry nie wieder in den Schoß der Familie zurückkehren darf", offenbart die Quelle und stellt klar: "Er ist jetzt offiziell ein Außenseiter."

Ist die Hoffnung auf eine Versöhnung etwa endgültig verloren? "Ich persönlich glaube, dass William Harry mehr oder weniger aus seinem Gedächtnis sowie aus seinem Leben gestrichen hat und sich auf seine Rolle, seine Familie und seine Aufgaben konzentriert", schätzt die Royal-Expertin Jennie Bond das Ganze gegenüber The Sun ein.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de