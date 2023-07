Ricky Martin lässt sich nach sechs Jahren von Mann scheiden!

Traurige Neuigkeiten von Ricky Martin (51) und Jwan Yosef! Der Sänger und der Künstler haben sich 2017 im Rahmen einer romantischen Hochzeit das Jawort gegeben. In den darauffolgenden Jahren haben sie per Leihmutter vier Kinder auf der Welt willkommen geheißen: die Zwillingsjungs Matteo und Valentino sowie Töchterchen Lucía und Sohnemann Renn. Doch am Liebeshimmel sind dunkle Wolken aufgezogen: Ricky und Jwan wollen sich scheiden lassen!

"Wir haben beschlossen, unsere Ehe mit Liebe, Respekt und Würde zu beenden", verraten die einstigen Turteltauben gegenüber People. Sie wollen ihre gemeinsamen Erlebnisse in all den wundervollen Jahren als Paar in guter Erinnerung behalten. "Unser größter Wunsch ist es, weiterhin eine gesunde Familiendynamik und eine auf Frieden und Freundschaft basierende Beziehung zu haben, um die gemeinsame Erziehung unserer Kinder fortzusetzen und den Respekt und die Liebe, die wir füreinander empfinden, zu bewahren", stellen Ricky und Jwan klar. Was zur Trennung geführt hat, behalten sie für sich.

Ricky war in den vergangenen Monaten vor allem wegen Missbrauchsvorwürfen in die Schlagzeilen geraten. Sein Neffe hatte den 51-Jährigen beschuldigt, ihn gestalkt und geschlagen zu haben, nachdem sie ein intimes Verhältnis zueinander hatten. Der Musiker hatte die Vorwürfe vor Gericht jedoch vehement bestritten und sein Familienmitglied war zurückgerudert. Schließlich wurde das Verfahren eingestellt.

Anzeige

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin mit ihren Zwillingen im Dezember 2016

Anzeige

Getty Images Ricky Martin und sein Mann Jwan Yosef bei der "The Assassination Of Gianni Versace"-Premiere, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de