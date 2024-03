Stefano Zarrella erklärt sein "Let's Dance"-Punktefiasko

Für Stefano Zarrella (33) lief in der vergangenen Let's Dance-Sendung wohl nicht alles rund. Gemeinsam mit Tanzprofi Mariia Maksina (26) wirbelt er jede Woche aufs Neue über das berühmt-berüchtigte Tanzparkett. Vergangenen Freitag musste der Influencer allerdings einen ziemlichen Rückschlag einstecken – er erhielt von der Jury die niedrigste Punktzahl des Abends. So kennt er sich offenbar gar nicht! "Kurz bevor es losging, habe ich meinen Papa angeschaut, für ein gutes Gefühl, dann ging die Musik los und ich war wie im falschen Film. Man merkt es halt direkt, wenn man nicht reinkommt, dann läufst du dem Takt hinterher", erklärt der Bruder von Giovanni Zarrella (46) gegenüber RTL.

Im Gegensatz zu den Wochen davor habe Stefano dieses Mal seine Nervosität nicht unter Kontrolle gehabt. "Ich kann es eigentlich auch. Bei den Proben und beim Training hat es funktioniert", stellt der 33-Jährige klar und versucht sich zudem an einer Erklärung für seinen Aussetzer: "Vielleicht, weil ich es so sehr will. Weil ich Tanzen immer so sehr geliebt habe, ich will es mir beweisen." Für die nächste Show wolle Stefano das aber in den Griff bekommen. "Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich die meistere, aber kriegen wir schon hin!", zeigt er sich optimistisch.

Dabei hatte es in den vorigen Wochen noch so gut für Stefano ausgesehen, denn er hatte eine große Entwicklung hingelegt. "Du bist die Person, die sich am meisten verbessert hat. Du hast verstanden, um was es geht", hatte ihn Jurorin Motsi Mabuse (42) in der Sendung gelobt.

RTL / Willi Weber Mariia Maksina und Stefano Zarrella bei "Let's Dance" 2024

Getty Images Stefano Zarrella und Mariia Maksina bei "Let's Dance"

