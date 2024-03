Auf diese Hausarbeit verzichtet Florian Silbereisen gerne!

Da wurde Florian Silbereisen (42) aber ganz schön ertappt! Während der Schlagersänger am vergangenen Samstag seine Show moderierte, wurde er von seinen Branchenkollegen und anderen Weggefährten überrascht: Sie alle sind gekommen, um mit ihm gebührend sein 20-jähriges Sendungsjubiläum zu feiern. Unter anderem besuchten die Ehrlich Brothers den Entertainer in der Show. Dabei gaben die Magier nicht nur einige Zaubertricks zum Besten, sondern forderten auch Einsatz von Flori. Eine seiner Aufgaben war es, ein Geschirrtuch auszuschütteln – und dabei stellte er sich wohl nicht besonders geschickt an. Zumindest empfand es das Zauberer-Duo so und konfrontierte ihn scherzend: "Da sieht man sofort, wer die Betten zu Hause macht – du nämlich nicht." Dem konnte der TV-Star nicht widersprechen. "Nee", entgegnet der 42-Jährige nur lachend.

Es bleibt ungewiss, wer bei dem Schlagerstar zu Hause fürs Bettenmachen zuständig ist – denn weiter ging Flori darauf nicht ein. Stattdessen genoss er lieber die Darbietung der Zauberer-Brüder. Und nicht nur während dieses Auftrittes muss der Sänger zur Tat schreiten: Auch bei Melissa Naschenwengs (33) Auftritt ist Einsatz von dem 42-Jährigen gefordert. Die Österreicherin und er teilen nicht nur die Liebe zur Schlagermusik, sondern auch die Leidenschaft fürs Akkordeonspielen. Kurzerhand performten die Musiker gemeinsam auf der Bühne.

Die Überraschung ist scheinbar gelungen. Für den Entertainer sei die Show "die emotionalste Show seines Lebens" gewesen. Ganz ergriffen erklärte der Schlagersänger danach: "Als Barbara Schöneberger plötzlich ohne jede Vorwarnung vor mir stand, war das für mich im ersten Moment wie ein Schock, ich wusste gar nicht mehr, was los war. Ich habe erst mal nur versucht, zu verstehen, was da gerade passiert."

MDR/JürgensTV/Beckmann Melissa Naschenweng und Florian Silbereisen

MDR/JürgensTV/Beckmann Florian Silbereisen und die Ehrlich Brothers

