Ausgelacht von GNTM-Twins: Ist Marina Hoermanseder sauer?

Marina Hoermanseder hatte in der vergangenen Folge von Germany's Next Topmodel ein paar ihrer Kreationen mitgebracht, die die Kandidaten auf dem Catwalk in Szene setzen sollten. Luka und Julian haben die freizügigen und extravaganten Outfits aber offenbar weniger gefallen – sie machten sich sogar darüber lustig. Gegenüber Promiflash erklärt die Designerin nun: "Im Nachhinein stehe ich zu der Situation, dass man vor einer Show backstage nicht lacht über Looks, die ein anderes Model anhat, ein Kollege oder auch man selbst – das ist nicht professionell, das macht man nicht." Mit dem Designer zu diskutieren und so viel Zeit einzunehmen, mache ihrer Meinung nach ebenfalls keinen kompetenten Eindruck. Sie stellt aber klar: "Mich als Künstler trifft es nicht. Ich kann da drüber stehen und deswegen treffen mich auch die ganzen Kommentare im Netz nicht."

Weil sie in der Sendung zunächst sehr schockiert wirkte, hatten sich manche Zuschauer über die Modeschöpferin aufgeregt. Sie habe das Ganze überdramatisiert – zumal sich die Jungs bei ihr entschuldigt hätten. Doch Marina betont: "Das muss dann jemand einfach verstehen. In dem Moment ist es ein Job, das ist ja nicht Unterhaltung." Ihrer Meinung nach werde es immer Stunk geben. Auch dieses Mal seien die negativen Kommentare nicht gerechtfertigt. Die gebürtige Wienerin selbst sei im Gegensatz dazu sogar sehr glücklich über die Folge: "Man hat mich erlebt, wie ich bin. Authentischer als genau diese Backstage-Szenerie wird es nicht werden, wenn es um mich geht. So bin ich, das ist mein Humor, ich bin auch ironisch, ich bin sarkastisch. Wer das nicht versteht oder wer einen anderen Humor hat, ist völlig fein."

Mit der Leistung der Models sei Marina insgesamt sehr zufrieden: "Es hat so viel Spaß gemacht. Die waren richtig gut, das war auch genau das richtige Timing, dass sie das Catwalktraining mit dem Jon davor hatten, weil die alle so gepowert haben." Die Teilnehmer hätten die ganze Nacht sowie backstage geübt und die Sache sehr ernst genommen. "Das hat viele Emotionen ausgelöst. Das war richtig, richtig schön", schwärmt die zweifache Mutter.

2021 war Marina wegen ihres Verhaltens bei GNTM schon einmal in die Kritik geraten. Ihr wurde vorgeworfen, die gehörlose Kandidatin Anna-Maria Schimanski (24) ungerecht behandelt zu haben. Diese war sich damals nicht sicher, ob ihr Kleid wirklich richtig saß, da sie von oben ihre Brüste sehen konnte. Sie hatte dies der Dolmetscherin mitgeteilt, woraufhin Marina antwortete: "Als Model muss man schon das anziehen, was einem zugeteilt wird." Im Nachhinein stellte sie klar, dass sie ihr niemals etwas Böses wollte. Die Kritik sei an den Haaren herbeigezogen worden.

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Marina Hoermanseder und die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / julianandluka Julian und Luka, GNTM-Kandidaten

Anzeige

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, Ex-GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de