Designerin schockiert: GNTM-Zwillinge lachen über ihre Looks

Mit dieser Reaktion hat sie offenbar nicht gerechnet! In der heutigen Sendung von Germany's Next Topmodel ist die Designerin Marina Hoermanseder als Gastjurorin Teil der Show. So bekommen die diesjährigen Kandidaten auch die Chance, die Mode der 38-Jährigen beim Entscheidungswalk zu tragen – doch die Looks kommen nicht bei jedem gut an. "So ganz der Stil, den wir sonst so tragen, ist es nicht" und "Ich finde es irgendwie witzig", reagieren die GNTM-Zwillinge Luka und Julian während des Fittings rund um bunte Mäntel und Teddy-Oufits.

Marina stoßen diese Kommentare böse auf. "Die lachen meine Kollektion aus. Die finden das offenbar lustig. Hey, das ist nicht lustig, das ist meine Mode", meckert Marina daraufhin. Doch die Worte der GNTM-Zwillinge "Wir würden uns niemals über die Kunst eines Künstlers lustig machen", betonen Luka und Julian daraufhin. Die Nachwuchsmodels suchen daraufhin das Gespräch mit der Designerin und entschuldigen sich: "Das war uns wichtig, das Gespräch mit ihr zu suchen!"

Auf X können die Zuschauer die Jungs anscheinend verstehen, auch sie sind keine großen Fans der Looks. "Es sieht halt auch lächerlich aus", schreibt etwa ein User, während ein weiterer kommentiert: "Dass die drüber gelacht haben, hat die doch null gejuckt. Wieso überdramatisiert man das so?" Andere wiederum verteidigen die GNTM-Kandidaten: "Die Models müssen die Mode doch nicht mögen."

ProSieben/Richard Hübner Marina Hoermanseder und die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Kandidaten

