Chevy Chase wird Großvater: Tochter Emily ist schwanger!

Vor 35 Jahren ist Chevy Chase (80) zum vierten und letzten Mal Vater geworden. Nun wird der "Schöne Bescherung"-Star zum ersten Mal Großvater! Auf seinem Instagram-Account postet der 80-Jährige ein Foto und gibt bekannt, dass seine jüngste Tochter Emily ihr erstes Baby erwartet. Auf dem Bild sieht man Chevy und seinen Schwiegersohn in spe Alex Baglieri, die gerade den Bauch der schwangeren Emily streicheln und dabei lächelnd für die Kamera posieren. "Ich kann es kaum erwarten, Opa zu sein!", schreibt der Hollywoodstar zu seinem Beitrag und richtet den werdenden Eltern herzliche Glückwünsche aus.

Auch Emily teilt ein paar Glücksmomente zur Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft im Netz. So wie es aussieht, scheint sich die Familie sehr über die Baby-News zu freuen. Auf einem Bild, das sie in ihrer Story teilt, sieht man die zukünftige Mama und ihren Papa Arm in Arm – während Chevy in die Kamera schaut, lacht sie. "Schwangere Bäuche berühren", kommentiert sie das Bild mit einem lachenden Emoticon.

Immer wieder hält der einstige Filmkollege von Johnny Galecki (48) seine Fans im Netz mit Schnappschüssen aus seinem Alltag auf dem Laufenden. Anfang März war Chevy zu Gast bei einem Spiel der Los Angeles Lakers. Dort traf er unter anderem den NBA-Star LeBron James (39) – von ihm bekam das TV-Gesicht sogar eine Umarmung. Auf weiteren Bildern posiert Chevy mit Stars wie Jesse Metcalfe (45), dem früheren Desperate Housewives-Hottie und anderen Bekannten.

Getty Images Chevy Chase, Schauspieler

Instagram / chevychase Chevy Chase und LeBron James

