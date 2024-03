"Dune: Teil Zwei" spielte schon fast 500 Millionen Euro ein!

Der größte Kinoerfolg in diesem Jahr dürfte wahrscheinlich bereits feststehen. Wochenlang reisten Stars wie Zendaya (27), Florence Pugh (28), Timothée Chalamet (28) und Austin Butler (32) um die Welt, um für "Dune: Teil Zwei" zu werben. Am 1. März erschien dann die langersehnte Fortsetzung von Denis Villeneuves (56) Film Dune. Laut Deadline sollen die Einnahmen nun deutlich höher sein als gedacht. Der zweite Teil von "Dune" erzielt weltweit einen Umsatz von 500 Millionen Euro. Mit einem internationalen Einspielergebnis liegt die Gesamtsumme bei 454,3 Millionen Euro. Die Einnahmen des ersten Teils von Regisseur Denis werden somit innerhalb von zehn Tagen übertroffen, da dieser im Jahr 2021 nur 399,37 Millionen Euro einspielte.

International betrachtet und auf den heutigen Wechselkurs bezogen liegt die Fortsetzung 67 Prozent vor dem ersten Teil. Aber auch bei großen Blockbustern liegt der zweite Teil von "Dune" mit 47 Prozent vor "Transformers: Aufstieg der Bestien", 20 Prozent vor "Godzilla vs. Kong", 7 Prozent vor "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" und 3 Prozent vor "Ready Player One" und "The Batman". In China spielte der Kinohit insgesamt bis Sonntag 33,16 Millionen Euro ein – somit gehört er zu den erfolgreichsten Importfilmen. Doch auch die deutschen Kinofans haben es geschafft, in die Top fünf der Länder der meisten "Dune"-Kinogänger zu kommen: Er nahm in Deutschland 3,86 Millionen Euro ein.

Der Science-Fiction-Knaller übertraf schon zu Beginn der Veröffentlichung alle Erwartungen. Zum Eröffnungswochenende spielte er, laut TMZ, mehr ein als gedacht. Die Einnahmen sollen sich damals auf 75 Millionen Euro belaufen haben. Mit diesem Erfolg hatte wohl keiner gerechnet, da sie nur auf 60 Millionen geschätzt worden waren. Doch bis heute scheint ein großer Faktor die präsentable Besetzung des Films und deren außergewöhnliche Looks während der Pressetouren gewesen zu sein.

Getty Images Regisseur Denis Villeneuve bei der Premiere von "Dune" in London

Getty Images Zendaya und Timothée Chalamet, Schauspieler

