Kino-Kracher: "Dune"-Fortsetzung sprengt alle Erwartungen!

Was für ein Erfolg! Die Fortsetzung von Dune kam am 1. März in die Kinos. Das Science-Fiction-Drama handelt von Paul, der sich zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des Universums entscheiden muss. In dem Film sind einige große Hollywood-Stars dabei, unter anderem Zendaya (27), Timothée Chalamet (28), Austin Butler (32) und Florence Pugh (28). Wie es im zweiten "Dune"-Teil weitergeht, wollten offenbar einige Leute wissen: Die heiß begehrte Fortsetzung brachte nach wenigen Tagen schon ordentliche Summen ein.

Laut TMZ spielte der Film am Eröffnungswochenende mehr ein als vorerst gedacht. Die Zahlen sollen sich auf etwa 75 Millionen Euro belaufen. Mit so einem Erfolg hatte wohl niemand gerechnet: Die Einnahmen wurden auf knapp 60 Millionen Euro geschätzt, da der erste Teil im Jahr 2021 rund 37 Millionen Euro eingespielt hatte. Ursprünglich sollte der Film auch schon im Herbst 2023 erscheinen, jedoch wurde die Veröffentlichung aufgrund des Schauspielerstreiks in Hollywood auf März verschoben.

Der Cast könnte ein wichtiger Faktor für den Kinoerfolg gewesen sein. Die Pressetour von "Dune" schaffte es fast täglich in die Schlagzeilen. Der Cast inspirierte sich modisch an dem futuristischen Stil des Films und sorgte für einen Hingucker nach dem anderen. Vor allem Zendayas und Timothées Looks waren regelmäßig aufeinander abgestimmt. Bei einer Pressekonferenz in Seoul tauchten die Schauspieler sogar im Partnerlook auf.

Anzeige

Getty Images Zendaya und Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Zendaya und Timothée Chalamet bei der Pressekonferenz für "Dune 2"

Anzeige

Getty Images Zendaya und Timothee Chalamet, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de