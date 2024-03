Frédéric Prinz von Anhalt (80) will ein Kind von junger Frau

Frédéric Prinz von Anhalt (80) will ein leibliches Kind! Wie der Adoptivadlige einem Paparazzo von TMZ erklärt, möchte er sein Vermögen und das seiner verstorbenen Frau Zsa Zsa Gabor (✝99) vererben – und deshalb soll eine Frau ein Kind für ihn austragen. Der TV-Star habe auch genaue Vorstellungen davon, wie diese Frau aussehen soll: "Es muss ein Mädchen sein, sagen wir zwischen 22 und 25, das wäre das richtige Alter. [...] Sie muss intelligent sein, sie muss blond sein."

Aber warum sehnt sich der gelernte Bäcker jetzt nach Nachwuchs? "Ich habe entschieden, alleine ein Kind zu bekommen. [...] Ich kann kein Baby adoptieren, weil ich 80 Jahre alt bin. Also suche ich eine Frau", erklärt der Unternehmer. Der richtigen jungen Dame würde er eine Million US-Dollar dafür bieten. Mithilfe von Viagra wolle er das Kind dann selbst zeugen. Aber auch wieso er diesen Schritt geht, verrät Frédéric: Nach dem Tod seiner Frau im Jahre 2016 habe er zwar von vielen Damen Heiratsanträge bekommen – doch sie seien alle höheren Alters gewesen. "Wer will schon eine alte Frau, ich will jemanden, der jung ist", verrät er.

Im vergangenen Jahr sorgte er mit seinem Gesundheitszustand für Aufsehen. Im Oktober brach er nach einem Dinner zusammen, wie er gegenüber der Abendzeitung München berichtete. "Ich bin offenbar gestolpert oder zusammengeklappt. An der Oper haben mich zwei Männer vom Boden hochgezogen und ins Hotel gebracht." Mittlerweile geht es ihm aber wohl wieder gut – er gehe ins Fitnessstudio und trainiere. Deshalb sei für ihn jetzt auch der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs: "Man weiß nie, was morgen passieren kann. Ich kann einen Herzinfarkt haben, ich kann einen Schlaganfall haben."

Getty Images Frédéric von Anhalt im September 2022

AEDT Prinz Frédéric von Anhalt, 2022

