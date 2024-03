In Film: Ryan Gosling ehrt Partnerin Evas verstorbenen Hund

Ryan Gosling (43) nutzt seinen neuesten Film, um seiner Partnerin Eva Mendes (50) einen ganz besonderen Liebesbeweis zu machen. Im Mai feiert die Action-Komödie "The Fall Guy" Premiere, in der der Schauspieler die Hauptrolle übernimmt. Und eben in genau diesem Streifen erinnert der gebürtige Kanadier an einen bedeutenden Teil der Vergangenheit seiner Liebsten. "Eva hatte früher einen Hund namens Hugo, einen belgischen Malinois, der ein Kampfhund war. Er sprach nur Französisch", berichtet er im Rahmen des South by Southwest Film Festivals in Texas. Deshalb arbeitet auch Ryans Filmcharakter in der Actionkomödie mit einem Hund, der ebenfalls nur die sogenannte Sprache der Liebe spricht.

Inzwischen sei der vierbeinige Freund seiner langjährigen Partnerin jedoch verstorben. "Dies ist meine Hommage an ihn", erklärt der Barbie-Darsteller im weiteren Verlauf der Fragerunde. Doch die Idee der tierischen Unterstützung scheint nicht nur Ryan selbst ganz besonders am Herzen gelegen zu haben. Auch Regisseur David Leitch (48) freundete sich wohl auf Anhieb damit an, wie er berichtet. "Wir wollten diesen zusätzlichen Charakter in den Film einbringen", meint er und fügt hinzu: "Wenn man eine Actionszene dreht, versucht man immer, sich neue Probleme zu bereiten, um die Dinge aufzupeppen. [...] Und dann ein Tier hinzuzufügen, ist immer toll."

Dass Ryan seiner Eva mit dem Film-Extra öffentlich seine tiefe Zuneigung zeigt, ist keine Seltenheit. Nachdem der 43-Jährige beim Santa Barbara International Film Festival für seine Leistung geehrt worden war, schwärmte er in seiner anschließenden Dankesrede vor allem von der "Hitch – Der Date Doktor"-Darstellerin: "Das Wichtigste ist, dass ich die Frau meiner Träume, Eva Mendes, kennengelernt und zwei Traumkinder bekommen habe."

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Ryan Gosling, 2024

