Seine große Liebe: Eva Mendes ist Ryan Goslings Traumfrau

Sie ist definitiv die Liebe seines Lebens. Ryan Gosling (43) und Eva Mendes (49) sind eines der Traumpaare Hollywoods. Die beiden Schauspieler hatten sich 2011 bei den Dreharbeiten zum Film "The Place Beyond the Pines" kennengelernt – aus den Co-Stars wurde ein Pärchen auch abseits der Kinoleinwand. Seitdem sind die zweifachen Eltern sehr glücklich miteinander. Wie sehr Ryan seine langjährige Partnerin liebt, machte er bei einem Auftritt deutlich.

The Standard berichtet, dass der 43-Jährige am Samstagabend mit einem Preis beim Santa Barbara International Film Festival gewürdigt wurde. Nachdem er in seiner Dankesrede über seine Karriere gesprochen hatte, fand er für Eva äußerst liebevolle Worte. "Das Wichtigste ist, dass ich die Frau meiner Träume, Eva Mendes, kennengelernt und zwei Traumkinder bekommen habe", schwärmte der Kanadier von seiner Liebsten.

Gemeinsame Red-Carpet-Auftritte der beiden Filmstars sind eine wahre Seltenheit, nichtsdestotrotz weiß Ryan seine Liebste auch auf den roten Teppichen der Welt zu ehren. Daily Mail berichtete, dass er bei der Los-Angeles-Premiere seines Films Barbie mit einem besonderen Accessoire gesichtet wurde: Ryan trug eine Kette, an der ein Anhänger mit dem Buchstaben "E" befestigt war, der für Evas Anfangsbuchstaben steht.

Getty Images Ryan Gosling im Juli 2022

MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes mit ihren Töchtern, März 2022

Getty Images Ryan Gosling auf der "Barbie"-Premiere im Juli 2023

