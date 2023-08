Auf neuem Song-Cover: So niedlich war Twenty4Tim als Kind

Twenty4Tim (22) hat sich für sein neues Song-Cover etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Seit Jahren startet der TikTok-Star nun schon im Netz durch. Dabei begeistert er seine Fans nicht bloß fleißig mit neuem Content oder sogar seinem eigenen Parfüm, sondern er macht auch Musik! Das Cover seines neuesten Songs zeigt der Internetstar nun stolz im Netz. Darauf ist ein goldiges Bild aus Tims Kindheit zu sehen!

Auf Instagram teilt der Webstar das neue Cover seines Songs "Nice Wie Du Bist". Darauf lächelt Tim niedlich als Kind in die Kamera. Dabei wurde ein Teil des Schriftzuges auf das knallige Pink seiner Schuhe abgestimmt. "Für das Cover wollte ich tief in meine Vergangenheit reisen und habe dieses süße Kinderfoto von mir gefunden. Was man im Keller nicht alles findet!", schreibt der 22-Jährige zu seinem Beitrag.

Erst vor wenigen Tagen war Tim noch auf der Suche nach einer neuen Liebe. "Egal, ob Mann oder Frau. Schickt mir mal ein Bild von euch mit einem Text, wenn ihr Lust auf ein Date hättet", hielt er seine Fans an. Einige Ansprüche hat der TikToker dabei jedoch schon: "Habe blaue Augen. Habe gerne Sex. Hasse Lügen."

