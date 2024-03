Sexy bei "Let's Dance": Was sagt Gabriel Kellys Freundin?

Ist Gabriel Kellys (22) Freundin mit seinen heißen Moves einverstanden? Der Musiker tanzt zurzeit mit Malika Dzumaev (33) bei Let's Dance über Parkett. Vor allem mit ihrer Performance einer leidenschaftlichen Rumba brachten sie die Fans in der vergangenen Woche zum Schwitzen – aber was sagt Leoni, die Partnerin des Kölners, zu den hotten Tanzeinlagen? "Ich habe auch mit meiner Freundin vorher gesprochen, ob das alles okay für sie ist. Und es ist alles fein, und deswegen muss man sich da auch überhaupt nicht schlecht fühlen oder so", macht er gegenüber RTL deutlich. Der sexy Tanz sei trotzdem eine Umstellung gewesen: "Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Es ist nicht tanzen, es ist auch in eine Rolle schlüpfen."

Leoni ist offenbar total stolz auf ihren Liebsten und seine Leistung in der Show. "Er hat im Tanzen einfach eine neue Form seiner Begeisterung gefunden, um seiner Leidenschaft für die Musik Ausdruck zu geben", freute sie sich im Interview mit RTL. Für sie steht auch eigentlich schon fest, dass der 22-Jährige und die Profitänzerin bis ins Finale tanzen und sich die Krone holen werden: "Wenn er sich das vornimmt, dann ist er da auch ganz dabei und gibt alles. Er scheut keine Anstrengung und deshalb bin ich da sehr optimistisch."

Die Chancen dafür stehen sehr gut, denn der Sohn von Angelo Kelly (42) und seine Tanzpartnerin begeistern die Zuschauer total. "Sehr geschmeidig und sexy! Ein richtig hotter Tanz!" und "Ich sag's gern wieder: Gabriel gehört ins Finale. Kein Zweifel!", kommentierten nur zwei User ihre Rumba auf X. Auch die Jury fand ihre Choreo grandios. Joachim Llambi (59) lobte beispielsweise die Fußarbeit des 22-Jährigen: "Rhythmisch bist du immer im Takt, da brauchen wir uns bei dir keine Sorgen zu machen." Von ihm, Motsi Mabuse (42) und Jorge González (56) gab es jeweils acht Punkte – also insgesamt 24 Punkte! Mehr gab es nur für Tony Bauer (28) und Anastasia Stan, die für ihren Quickstep 25 Punkte einsacken konnten.

Anzeige

Getty Images Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance" 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de