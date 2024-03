Top oder Flop? Sydney Sweeney posiert im Skulptur-Oberteil

Normalerweise posiert Sydney Sweeney (26) in atemberaubenden Outfits – doch dieser Look wirft bei ihren Fans Fragen auf! Anlässlich der Premiere ihres neuen Films "Immaculate" lief die Schauspielerin über den roten Teppich in Los Angeles. Für das Event wählte Sydney einen gewagten Look: In Kombination mit einer schwarzen Anzughose posierte die Euphoria-Darstellerin in einem weißen Skulptur-Oberteil aus Blumen und zwei Händen, die lediglich ihre nackten Brüste bedeckten. Einen Tag zuvor zeigte sich Sydney ein wenig eleganter: Bei der 35. Verleihung der GLAAD Media Awards zog die 26-Jährige in einer schimmernden Robe mit XXL-Ausschnitt alle Blicke auf sich.

Neben ihren Outfits sorgte Sydney in den vergangenen Wochen vor allem mit ihrer vermeintlichen Affäre mit ihrem Co-Star Glen Powell (35) für Schlagzeilen: Gemeinsam standen die beiden Schauspieler für die romantische Komödie "Wo die Liebe hinfällt" vor der Kamera. Seitdem spekulieren Fans, dass zwischen den beiden etwas läuft – obwohl Sydney eigentlich einen Verlobten hat. Von den Gerüchten scheint die Beauty aber nicht viel zu halten – sie scherzt stattdessen darüber. "Aber ich würde sagen, das verrückteste Gerücht, das ich kenne, ist, dass ich während der Dreharbeiten eine Affäre mit meinem Co-Star Glen Powell hatte... Das ist natürlich nicht wahr!", witzelte Sydney erst in einer "Saturday Night Live"-Folge.

Die Co-Stars scheinen von den Gerüchten ziemlich unbeeindruckt zu sein, sodass sie bereits den nächsten gemeinsamen Film planen – viele ihrer Fans wünschen sich nämlich eine Fortsetzung der Rom-Com und auch Sydney und Glen sind einem zweiten Teil nicht abgeneigt. "Wir haben viele unterschiedliche Ideen. Wir haben noch nicht wirklich festgelegt, was wir machen wollen. Aber wir träumen von verschiedenen Dingen und schauen, was am besten passt", verriet Sydney bereits in einem Interview mit People.

Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney im Dezember 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de