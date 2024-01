Laut Claudia: Würde Stefan Effenberg den Dschungel meistern?

Sieht Claudia Effenberg (58) ihren Mann Stefan in Down Under? Am Freitagabend startete die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps. Eine, die sich im australischen Busch bestens auskennt, ist Claudia. Die Designerin nahm 2023 an dem beliebten Format teil – doch nach zwei Wochen war für sie Schluss. Am Ende konnte sich Djamila Rowe (56) die Krone schnappen. Da jedes Jahr ein Fußballer ins Camp zieht, könnte ihr Mann ein möglicher Kandidat sein: Würde Stefan das Dschungelcamp meistern?

"Ich sage zu 100 Prozent, dass der Stefan höchstens zwei Tage durchhalten würde", plaudert die 58-Jährige im Promiflash-Interview aus und fügt hinzu: "Den Helikopterflug hätte er auch noch mitgemacht, vielleicht noch einmal über das Seil, weil er ehrgeizig ist, aber spätestens wenn er die Liege gesehen hätte, wäre er raus." Dass ihr Mann aufgeben würde, liege an einem Grund: "Wir Frauen sind, glaube ich, auch ein bisschen stärker, was das angeht."

Einer Person gönne sie in diesem Jahr ganz besonders den Sieg: "Ich bin für Sarah Kern (55). Sie ist eine Person, die ich wirklich kenne, und ich liebe sie." Laut Claudia sei die Modedesignerin eine "taffe Frau", vor der sie großen Respekt habe: "Was ich vor allen Dingen besonders toll finde, ist, dass sich Frauen, die vielleicht mit berühmten Männern auch mal verheiratet waren, sich so ins Leben zurückkämpfen."

Getty Images Claudia Effenberg, TV-Persönlichkeit

Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im April 2023

Getty Images Claudia Effenberg

