Nach Gerüchten: Aaron Taylor-Johnson ist nicht James Bond!

Insidern zufolge soll sich die Produktion der James Bond-Filme endlich für einen Darsteller, der Daniel Craigs (56) Nachfolge antritt, entschieden haben. Dem britischen Schauspieler Aaron Taylor-Johnson (33) liege sogar schon ein Vertragsangebot vor. Doch nun gebieten die Produzenten den Spekulationen Einhalt: Aaron soll vorerst nicht in die Rolle von 007 schlüpfen. Eine Quelle aus Produktionskreisen betont gegenüber BBC, dass "an den Gerüchten nichts dran sei". Während es zuvor noch hieß, Aarons Verhandlungen seien so gut wie abgeschlossen, müssen die Fans sich wohl weiter gedulden, bis sie erfahren, wer den Geheimagenten in den kommenden Filmen spielen wird.

Dass Aaron aber vielleicht doch in die Rolle des Kultcharakters schlüpfen wird, ist dennoch nicht ausgeschlossen. Denn er wurde schon zuvor hoch gehandelt. "Aaron Taylor-Johnson ist derzeit der heiße Favorit für die ikonische Rolle, er ist die erste Wahl für Barbara Broccoli – er ist derjenige, den es zu schlagen gilt", betonte ein Insider gegenüber Daily Mail. Und auch der 33-Jährige selbst ist wohl nicht abgeneigt, wie er im Numero-Interview zugibt: "Ich finde es charmant und wunderbar, dass die Leute mich in dieser Rolle sehen. Ich betrachte das als großes Kompliment." Als Regisseur soll dem kommenden Hauptdarsteller Christopher Nolan (53) zur Seite gestellt werden.

Alleine im Rennen ist Aaron aber nicht. Zuletzt wurden in diesem Zusammenhang auch immer wieder die Namen der Hollywoodstars Cillian Murphy (47), Jacob Elordi (26), Henry Cavill (40) und Paul Mescal (28) genannt. Als absoluter Favorit galt trotz seines Alters von bereits 51 Jahren bisher Idris Elba. Dieser kann über die Gerüchte aber offenbar nur lachen. "Ich kann nicht für [die Produzenten] sprechen, aber aus meiner Sicht war nie irgendetwas davon wahr. Es ist ein Kompliment, es ist eine Ehre – aber es ist nicht die Wahrheit", hatte er auf Nachfrage von The Guardian geschmunzelt.

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

ActionPress Idris Elba, Schauspieler

