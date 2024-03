Aaron Taylor-Johnson soll der nächste James Bond werden!

Die neue Generation von James Bond scheint nun festzustehen. Sieben verschiedene Schauspieler haben die legendäre Rolle des britischen MI6-Geheimagenten verkörpert. Angefangen bei Sean Connery (✝90) endete die Ära mit Daniel Craig (56) in "No Time To Die". Nun soll der Schauspieler Aaron Taylor-Johnson (33) nach 15 Jahren der neue Nachfolger von Daniel sein. Laut The Sun liegt dem Schauspieler bereits ein Vertragsangebot vor, das noch in dieser Woche unterzeichnet werden könnte. Die Produktion wird von Eon Productions übernommen und soll noch in diesem Jahr beginnen. "Wenn es nach Eon geht, soll Aaron noch in dieser Woche den Vertrag unterzeichnen und von da an mit den Vorbereitungen sowie einer offiziellen Ankündigung beginnen", berichtet ein Insider.

"Ich finde es sehr charmant und sehe es als Kompliment, dass die Leute mich in dieser Rolle sehen", gab Aaron erst kürzlich zu. Obwohl er 2022 bereits für die Rolle vorgesprochen hatte, war er nicht der einzige, der für den britischen Agenten in Frage kam. Neben Paul Mescal (28) standen auch weitere große Schauspieler wie Jacob Elordi (26), Paapa Essiedu, Cillian Murphy (47) und Henry Cavill (40) zur Auswahl. Das britische Wettbüro Coral behauptete sogar zu wissen, dass James Norton (38) der neue James Bond werden sollte. Doch sie lagen falsch! Am Ende konnte der "Kick Ass"-Darsteller überzeugen. "Er ist die perfekte Wahl, um Bond zu spielen, und wird genau dort weitermachen, wo Daniel aufgehört hat", betonte ein Insider.

"Aaron ist vielleicht nicht der bekannteste Schauspieler in seinem Feld, aber er ist trotzdem unglaublich talentiert", erklärt eine Quelle gegenüber The Sun. Der Schauspieler stand eher wegen seiner Beziehung zur "Fifty Shades Of Grey"-Regisseurin, Sam Taylor-Johnson, in den Schlagzeilen. Der damals 18-Jährige hatte die zu der Zeit 42-jährige Regisseurin bei den Dreharbeiten für "Nowhere Boy" kennengelernt. Die beiden heirateten vier Jahre später und haben heute zwei Töchter, Wylda und Romy. Bis heute ist der große Altersunterschied ein berüchtigtes Thema im Netz. Den beiden scheint das jedoch nichts auszumachen – nach all den Jahren wirken sie noch immer sehr verliebt.

Getty Images Daniel Craig beim Event "60 Years of James Bond" in London im November 2022

Getty Images Aaron Taylor-Johnson und seine Ehefrau Sam im August 2022

