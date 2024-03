Spielcasino beteuert, dass Bruno Mars keine Schulden hat!

Bruno Mars (38) soll einem Hotelriesen also doch kein Geld schulden! Vor einigen Tagen wurde behauptet, dass der Sänger beim MGM Grand Hotel Schulden angehäuft habe. Jetzt äußert sich das Casino dazu und dementiert die Gerüchte. "Jegliche Spekulationen [...] sind völlig falsch; er hat keine Schulden bei MGM. Gemeinsam freuen wir uns darauf, weiterhin unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung, die dem Magazin Complex vorliegt. In dem Statement steht zudem: "Wir sind stolz auf unsere Beziehung zu Bruno Mars, einem der aufregendsten und dynamischsten Künstler der Welt."

Die Partnerschaft zwischen Bruno und MGM "ist langjährig und in gegenseitigem Respekt verwurzelt." Zuvor gab es Behauptungen, dass der 38-Jährige dem Hotel rund 45,9 Millionen Euro schulde, die er durch seine Spielsucht verursacht haben soll. Ein Insider schilderte diesbezüglich News Station, dass "MGM Bruno in der Hand habe". Der mehrfache Grammy-Preisträger soll dort für seine Performances pro Jahr 55 Millionen netto verdienen – Brunos komplettes Gehalt gehe also drauf, um seine Schulden zu begleichen.

Somit steht Aussage gegen Aussage. Fakt ist, dass Bruno bereits vor einigen Jahren öffentlich über seine Begeisterung von Glücksspielen gesprochen hatte. Im Gespräch mit GQ hatte sich der Musiker 2013 an seinen ersten Casinobesuch erinnert. "Ich erinnere mich an meine erste Wette, meine Hand zitterte und ein Typ hat mich darauf angesprochen und mich in Verlegenheit gebracht", verriet Bruno. Bei seinem ersten Spiel habe er um die 92 Euro verloren.

Anzeige

Getty Images Bruno Mars bei den Grammy Awards 2018

Anzeige

Instagram / officialjessicacaban Jessica Caban und Bruno Mars auf einem Urlaubs-Schnappschuss

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de