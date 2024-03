Verzockt: Bruno Mars hat 45 Millionen Euro Spielschulden!

Bruno Mars (38) zählt zu den berühmtesten Sängern der heutigen Zeit. Seit neun Jahren tritt der gebürtige Hawaiianer im Hotel Park MGM in Las Vegas auf. Laut Bild macht er jeden Abend einen Umsatz von 1,4 Millionen Euro. Trotzdem hat der Musiker rund 45,9 Millionen Euro Spielschulden im Casino des Hotels angehäuft. "Im Grunde hat ihn MGM in der Hand", äußerte ein Insider gegenüber News Station. Gemäß seinem Vertrag verdient er jährlich 55 Millionen Euro nach Abzug der Steuern, was bedeutet, dass er fast sein gesamtes Jahresgehalt abgeben müsste, um seine Schulden zu begleichen.

Doch das ist nicht das erste Mal, dass der "Grenade"-Interpret sich vom Glücksspiel verführen lässt. Im Jahr 2013 gestand er in einem Interview, dass er bereits mit 19 Jahren zum ersten Mal im Casino gespielt hat. "Ich erinnere mich an meine erste Wette – meine Hand hat gezittert", erzählte der Popstar GQ. Obwohl er es sich nicht leisten konnte, verlor er damals um die 100 Euro. Auf die Frage, warum er überhaupt gespielt hatte, erklärte Bruno: "Man muss verlieren. Man muss einfach verlieren, um zu gewinnen, um zu verstehen."

Trotzdem scheint Bruno in einem sich immer weiter drehenden Glücksrad gefangen zu sein. "Es gibt nur wenige Dinge, die mich von der Musik ablenken und ich habe herausgefunden, dass es reicht, sich hinzusetzen und Karten anzuschauen", berichtete der Musiker dem Männermagazin. Ob das vielleicht ein Grund sei, warum seine langjährige Beziehung zu Jessica Caban kriselt? Auch Weihnachten und Silvester soll das einstige Liebespaar bereits getrennt voneinander verbracht haben.

Bruno Mars in Las Vegas, 2022

Bruno Mars, Sänger

