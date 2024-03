Waren mentale Probleme Grund für Garrison Browns (†25) Tod?

Die Ursache für den Tod des Sister Wives-Stars Robert Garrison Brown (25) scheinen psychische Probleme gewesen zu sein. Das enthüllt jetzt die Schwester des Verstorbenen. Auf ihrem Instagram-Account teilt Madison Rose Brown Brush (28) ein Video, in dem sie sich zum tragischen Ableben ihres Bruders äußert. "Mentale Gesundheit ist so wichtig und ich glaube, wir reden nicht genug darüber", behauptet sie und fügt unter Tränen hinzu: "Ich glaube, wir tun nicht genug, um darauf aufmerksam zu machen. Es war kein Mobbing. Es war kein Mangel an Liebe, den Garrison hatte, es war seine mentale Verfassung. Und ich werde weiter über psychische Probleme und Selbstfürsorge sprechen, bis ich ganz blau im Gesicht bin."

Zusätzlich zu ihrem Video verfasst die Trauernde einige rührende Zeilen, in denen sie auf das schwere Thema Suizid aufmerksam macht und wie es ihr als Hinterbliebene nach diesem Verlust gehe. "Ich erzählte einer Freundin, die ebenfalls von der Tragödie des Suizids betroffen war, wie unwirklich es sich anfühlt, wieder in den Rhythmus des ’normalen Lebens einzutreten – andere bei ihren alltäglichen Tagesabläufen zu beobachten, während mein Geist von den Gedanken an Garrison beherrscht wird", reflektiert Madison und merkt an: "Sie räumte ein, dass der Schatten eines solchen Verlustes noch monatelang nachhallt. Ich bin zwar nicht naiv gegenüber der Tatsache, dass eine Rückkehr zu dem, was einmal ’normal’ war, nicht stattfinden wird. Aber ich bin bereit, mich auf diese neue Normalität einzulassen."

Die erschütternde Nachricht des Ablebens des TV-Stars wurde Anfang des Monats öffentlich gemacht. Laut TMZ habe sein Bruder Gabriel Brown ihn leblos in seinem Haus in Flagstaff, Arizona, aufgefunden. Kurz nach dem Tod des 25-Jährigen meldeten sich seine Angehörigen, die unter anderem auch durch "Sister Wives" bekannt geworden waren, zu Wort. Auf ihrem Social-Media-Account schrieb Christine Brown (51), die frühere Stiefmutter von Garrison, beispielsweise: "Wir werden ihn für immer vermissen!" Des Weiteren meldete sich auch die Mutter des Verstorbenen im Netz mit herzzerreißenden Worten. "Kody (55) und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Robert Garrison Brown bekannt zu geben. Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten", äußerte sich Janelle Brown (54). Im Beisein seiner Liebsten wurde Garrison mittlerweile beerdigt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / madison_rose11 Madison Rose Brown Brush, Tochter von Kody und Janelle Brown

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017



