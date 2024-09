Seit sechs Monaten tot: Janelle Brown trauert um ihren Sohn

Janelle Brown (55) durchlebte am 5. März den schlimmsten Albtraum aller Eltern: Ihr Sohn Robert Garrison Brown (✝25) erlag den Folgen einer Schusswunde. "Heute vor 6 Monaten bist du von uns gegangen", schreibt der Sister Wives-Star zu einem gemeinsamen Foto des Mutter-Sohn-Gespanns. Täglich tauche Robert in ihren Erinnerungsfotos auf. Manchmal ertappe sich die Schauspielerin bei dem Gedanken, ihr Sohn sei immer noch auf der Welt. "Ich weiß, dass du hart gekämpft hast, aber am Ende konntest du einfach nicht bleiben. Ich liebe dich so sehr und werde dich wiedersehen, wenn meine Reise zu Ende ist", beendet sie ihren Instagram-Beitrag.

In der Kommentarspalte erhält die trauernde Mutter mitfühlende Nachrichten. "Es tut mir so leid, Janelle. Ich weiß genau, wie Sie sich fühlen", lässt beispielsweise ein Nutzer Janelle wissen. Knapp einen Monat nach seinem Tod hätte Robert gemeinsam mit seiner Mutter seinen 26. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses Tages meldete sich Janelle auf Instagram und ließ ihre Community an ihrem Trauerprozess teilhaben. "Herzlichen Glückwunsch, mein Liebling. Wir vermissen dich heute ganz besonders stark. Es ist schwer vorstellbar, dass du nicht mehr da bist", schreibt sie. Sie spüre Robert immer noch in ihrer Nähe und sei sehr dankbar darüber, dass sich die beiden irgendwann wiedersehen können, wenn sie ihre "Reise vollendet" habe.

Die Nachricht, dass Robert gestorben ist, machte vor genau sechs Monaten die Runde. Laut TMZ-Berichten wurde der zu diesem Zeitpunkt 25-Jährige tot in seinem Haus in Flagstaff, Arizona, aufgefunden. In den vergangenen Monaten fand Janelle immer wieder Halt bei ihrer Familie. Ihre Fans ließ sie im Netz daran teilhaben und teilte erst kürzlich gemeinsame Schnappschüsse von sich und ihren Verwandten. Dazu schrieb sie: "Wir konnten den Tag gemeinsam verbringen und das war so nötig! Unglaublich dankbar für die Familie."

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown mit ihrer Familie

