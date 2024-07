Meri Brown und Familie beginnen nach Garrisons Tod zu heilen

Im März dieses Jahres musste die Alle meine Frauen-Familie Brown einen schweren Verlust hinnehmen: Kody (55) und Janelles (55) Sohn Garrison starb mit gerade einmal 25 Jahren. Aber so langsam scheint die ganze Familie diesen harten Abschied zu verarbeiten. "Es ist gut, wieder zusammenzukommen und sich zu sehen und ich glaube gesehen zu haben, dass einige Beziehungen ein wenig heilen konnten. Es ist irgendwie cool, das zu sehen", erklärt Meri Brown (53) im Podcast "The Sarah Fraser Show". Auch wenn die Familie mittlerweile überall in den USA verstreut lebe, komme sie immer wieder zusammen, um sich an Garrison zu erinnern: "Wir hatten definitiv Momente, in denen wir als Familie zusammen waren und Garrisons Leben gefeiert haben, und diese Momente waren gut und es war cool, sich wieder mit Leuten zu treffen, die man vielleicht nicht immer sieht."

Garrison starb in seinem Haus im US-Bundesstaat Arizona. Angaben von TMZ zufolge erlitt der Realitystar eine Schusswunde. Seine offizielle Todesursache wurde erst vor wenigen Wochen bekannt – die Schusswunde sei der Grund für sein Ableben. Außerdem wurde eine Alkoholvergiftung in seinem Körper festgestellt. Der Tod des jungen Mannes wurde zudem als Suizid eingestuft, das hatte die Polizei schon bestätigt, bevor der Bericht an die Öffentlichkeit kam. "Es gab kein falsches Spiel und es war kein Mord. Er hat sich das Leben genommen", hatte ein Sprecher der zuständigen Behörde gegenüber OK! erklärt. Die Untersuchungen waren bereits im April abgeschlossen.

Nach dem Verlust ihres Sohnes erinnert sich vor allem Janelle immer wieder im Netz. Anfang April hätte Garrison seinen 26. Geburtstag gefeiert. Seine Mutter teilte ein Video bei Instagram, das liebevolle Erinnerungen an seine früheren Geburtstage zeigte. "Herzlichen Glückwunsch, mein Liebling. Wir vermissen dich heute ganz besonders stark. Es ist schwer vorstellbar, dass du nicht mehr da bist", schrieb die 55-Jährige dazu. Aber auch Papa Kody kämpfte mit der Trauer um seinen Sohn. Kurz nach Garrisons Geburtstag verriet ein Insider The Sun: "Kody geht es überhaupt nicht gut. Er hat sich völlig zurückgezogen."

Instagram / janellebrown117 Robert Garrison Brown, TV-Bekanntheit

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

