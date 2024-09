Janelle Brown teilt bewegende Erinnerungen an ihren Sohn (†)

Janelle Brown (55) von der beliebten US-amerikanischen Realityshow Alle meine Frauen hat kürzlich bewegende Erinnerungen an ihren verstorbenen Sohn Robert Garrison Brown (✝25) geteilt. Der junge Mann starb im März durch Suizid. Auf Instagram veröffentlichte Janelle nun ein altes Foto von einem Familienausflug im Jahr 2022. Auf dem Schnappschuss schmiegt sich Robert Garrison grinsend an seine Mama, während seine Geschwister Gabriel Brown und Savanah Brown (19) sichtlich glücklich in die Kamera lachen. "Mein Telefon liefert mir jeden Tag Erinnerungen, oft sind sie mit Garrison", schreibt Janelle unter den Beitrag und fügt hinzu: "An guten Tagen bringen sie mich zum Lächeln, weil ich mich an das Ereignis erinnere und daran, dass es ein schöner Tag war."

Erst Mitte September verriet Janelle, dass sie den Tod ihres Sohnes nicht kommen sah. "Wir hatten einfach keine Ahnung, dass er sich in diesem Zustand befand", versicherte sie im Interview mit People und ergänzte: "Er hat nie irgendwelche extrem traurigen Gefühle geäußert." Robert Garrisons Vater Kody Brown (55) bereut es hingegen zutiefst, nicht mehr Kontakt zu seinem Sohnemann gehabt zu haben: "Wir hätten mehr reden können. Rückblickend hätten wir so viel mehr machen können."

Am 15. September startete die 19. Staffel von "Alle meine Frauen" auf TLC. Der Vorspann startete mit einer bewegenden Hommage an den ehemaligen Reality-TV-Darsteller. "Am 5. März 2024 verstarb Garrison, der Sohn von Kody und Janelle. Er wurde sehr geliebt und wird schmerzlich vermisst werden", lauteten die rührenden Worte zu Beginn.

Instagram / janellebrown117 Robert Garrison Brown und Janelle Brown, TV-Stars

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

