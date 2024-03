Janelle Browns Sohn Robert Garrison (†25) wurde beerdigt

Vor wenigen Tagen wurden traurige Nachrichten publik: Janelle Browns (54) Sohn Robert Garrison verstarb im Alter von 25 Jahren. Am vergangenen Samstag fand nun sein Begräbnis statt. "Lieber Robert, ich muss mich heute für deine Beerdigung herausputzen", schreibt seine Cousine Emma Brown unter einen Instagram-Beitrag, der eine Reihe von Fotos des Verstorbenen zeigt. "Wir lieben dich. Ich besitze nicht ein Foto von dir ohne dein ansteckendes Lächeln. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte habe, um zu sagen, dass ich dich vermissen werde. Ich wünschte, ich könnte dich umarmen und dir sagen, wie sehr du geliebt wurdest", widmet Emma ihm rührende Worte und fügt abschließend hinzu: "Du warst ein Sohn, ein Bruder, ein Soldat und ein Freund. Wenn es einen Gott gibt, hoffe ich, dass er dir Frieden gibt. Ich liebe dich, Robert."

Die Instagram-Community reagiert bestürzt und findet rührende Worte für Emma und ihre Familie. "Mein herzliches Beileid zum Verlust, liebe Emma! Deine Worte sind wunderschön!", lautet ein Kommentar. "Mein Herz schmerzt für die Familie Brown und ihre Freunde. Garrison war wertvoll und wurde von uns Millionen Zuschauern geliebt. Wir sind auch betroffen. Ihr sollt wissen, dass ihr alle geliebt werdet", meint eine weitere Userin.

Auch Mama Janelle äußerte sich auf Instagram zu dem Tod ihres Sohnes. "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Robert Garrison Brown bekannt zu geben. Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust hinterlässt eine so große Lücke in unserem Leben, dass es uns den Atem raubt", heißt es in dem emotionalen Statement von der Alle meine Frauen-Bekanntheit.

Instagram/brown.emms Emma Brown und Robert Garrison Brown

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

