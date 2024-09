So traurig startet die neue "Alle meine Frauen"-Staffel

Die neue Staffel Alle meine Frauen startete mit einer traurigen Hommage an Robert Garrison Brown (✝25). Der Sohn von Kody (55) und Janelle Brown (55) beging im Frühjahr Suizid. "Die Dreharbeiten zu dieser Staffel von 'Sister Wives' begannen Ende 2022", erklärt der Sender in dem Vorspann und fügt dann hinzu: "Am 5. März 2024 verstarb Garrison, der Sohn von Kody und Janelle. Er wurde sehr geliebt und wird schmerzlich vermisst werden."

Robert Garrison wurde im März tot in seiner Wohnung aufgefunden. Rund einen Monat später gab die Polizei dann bekannt, dass sein Tod als Suizid eingestuft wurde. Der 25-Jährige soll mit Alkoholproblemen und Depressionen gekämpft haben. Seine Schwester Madison Rose Brown Brush (28) stellte zudem auf Instagram klar, dass nicht Mobbing Auslöser für den Suizid war, sondern Robert Roberts "mentale Verfassung".

Kody und Janelle leiden beide äußerst unter dem Tod ihres Sohnes. In einem Interview mit People bedauerte der 55-Jährige jüngst, nicht mehr Zeit mit Robert verbracht zu haben: "Wir hätten mehr reden können. Rückblickend hätten wir so viel mehr machen können." Auch Janelle äußerte sich gegenüber dem Magazin und erklärte, nicht mit dem Tod ihres Sohnes gerechnet zu haben: "Er hat nie irgendwelche extrem traurigen Gefühle geäußert. Tatsächlich war er sehr lustig, sehr optimistisch. Er hatte einen Karriereweg, von dem er begeistert war. Er hatte ein Leben, er hatte Freunde."

Instagram / janellebrown117 Robert Garrison Brown und Janelle Brown, TV-Stars

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

