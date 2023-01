"First Dates"-Star Roland Trettl und Frau Dani sind getrennt

Alles aus bei Roland Trettl (51) und seiner Ehefrau Dani! Zwölf Jahre lang gingen der First Dates-Star und seine Liebste gemeinsam durchs Leben. Zusammen haben sie einen Sohn, der 2012 das Licht der Welt erblickte. Im Netz zeigten die Eheleute mit gemeinsamen Aufnahmen auch immer wieder, wie glücklich sie waren. Doch nun machte das Paar eine überraschende Ankündigung: Roland und Dani haben sich getrennt!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Koch nun ein kurzes Video, in dem das Paar sein endgültiges Ehe-Aus bekannt gibt. "Uns liegt was am Herzen", beginnen die beiden in dem Clip zu erzählen, bevor sie die Trennungsbombe platzen lassen. Dennoch wollen der Gastronom und seine Frau für ihr Kind weiterhin zusammenhalten: "Als Paar getrennt, als Eltern für unseren Sohn immer gemeinsam aktiv", schilderte Dani – bevor der gebürtige Südtiroler ebenfalls versicherte, dass die Liebe groß genug sei, dass der gemeinsame Nachwuchs immer eine gute Zeit haben wird.

Offenbar gibt es zwischen den beiden auch sonst kein böses Blut, denn Roland fuhr fort, dass sie auch weiterhin einen respektvollen Umgang miteinander pflegen werden. "Wir werden immer wissen, dass wir mit einem wundervollen Menschen zusammen waren, aber es reicht leider nicht mehr für eine gemeinsame Liebe", versicherte der Realitystar im Anschluss erneut.

RTL / Stefan Gregorowius Das Team von "First Dates - Ein Tisch für zwei"

Instagram / roland_trettl Roland und Dani Trettl im Juni 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius "First Dates"-Moderator Roland Trettl

