Nach 19 Jahren: Schlagerband Die Zipfelbuben löst sich auf!

Die Zipfelbuben gehen fortan getrennte Wege – und das nach fast zwei Jahrzehnten! Wie Der Westen berichtet, soll nach rund 19 Jahren Schluss sein und das Trio löst sich auf. Timo Schulz, Dirk Ostermann und Florian Flesch, die drei Mitglieder der Schlagerband, scheinen sich in der Zukunft allesamt als Solokünstler zu versuchen. "Ich habe jetzt das Luxusproblem, alles selbst entscheiden zu können", behauptet Dirk gegenüber besagtem Medium und deutet ferner die Gründe für das Band-Aus an: "Die Meinungen und Interessen gingen immer weiter auseinander." Ein offizielles Statement gibt es bisher hingegen noch nicht.

Zukünftig können sich die Fans des Trios aber auf ein Wiedersehen auf dem Ballermann freuen: Sowohl Dirk als auch Timo sollen in diesem Jahr im Bierkönig auf Mallorca auftreten – dieses Mal jedoch unabhängig voneinander. Vor rund zwei Jahren feierten Die Zipfelbuben bereits einen ziemlichen Erfolg und landeten mit ihrem Song "Olivia" einen waschechten Ballermann-Hit. In Deutschland wurde die Partyhymne zu einem Chartstürmer und erreichte einen stolzen zweiten Platz – und dafür gab es den Goldstatus und in Österreich wurden die Musiker sogar mit Platin belohnt!

Nur circa zwei Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 2005 traten die Schlager-Jungs außerdem in einer Show von Florian Silbereisen (42) auf. In den darauffolgenden Jahren folgten weitere Besuche bei der langjährigen TV-Bekanntheit, die dafür bekannt ist, deutsche Schlagerstars auf ihre Bühne einzuladen. Im Dezember 2022 wurde das Dreiergespann zuletzt bei dem Showmaster gesichtet, denn Die Zipfelbuben hatten ihr musikalisches Talent bei "Alle singen Weihnachten! – Das große Adventsfestsingen" zum Besten gegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Flesch, Timo Schulz und Dirk Ostermann von Die Zipfelbuben

Anzeige Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass sich Die Zipfelbuben auflösen? Schade! Ich kann es nicht so ganz glauben. Na ja. Vielleicht ist es das Beste für sie. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de