Es ist wieder so weit! Am Sonntag steigt das Spektakel, denn dann findet der 56. Super Bowl in Los Angeles statt. Hierbei treten die besten Football-Teams der diesjährigen Saison gegeneinander an. Aber nicht nur das: Auch die Halbzeitshow lockt immer wieder Sportmuffel vor die Bildschirme. Dieses Jahr heizen Stars wie Dr. Dre (56), Eminem (49) und Co. den Zuschauern in der Halbzeitpause ein. Promiflash gibt euch die wichtigsten Infos rund um die legendäre Show!

Sonntagnacht beginnt das Finale im American Football – dann kämpfen die Los Angeles Rams in ihrem eigenen Stadion, dem SoFi Stadium, gegen die Cincinnati Bengals um den Sieg. Der Kickoff zwischen den beiden Teams ist am 14. Februar um 0:30 Uhr deutscher Zeit. Wer sich das 15-minütige Mega-Konzert in der Spielpause nicht entgehen lassen will, braucht allerdings Durchhaltevermögen: Erst gegen zwei Uhr nachts beginnt die Show. Im Zentrum der Halbzeitshow stehen in diesem Jahr vor allem die Hip-Hop-Künstler Snoop Dogg (50), Eminem, Dr. Dre und Kendrick Lamar (34). Dabei werden sie von R&B-Ikone Mary J. Blige (51) tatkräftig unterstützt.

Auch in den Jahren davor rockten bereits hochkarätige Künstler die Bühne der Halbzeitshow: The Weeknd (31), Beyoncé (40) und Lady Gaga (35) hatten bereits das Vergnügen, vor mehreren hundert Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt zu performen. So viele Künstler wie bei diesem Super Bowl sind allerdings noch nie gemeinsam aufgetreten!

Anzeige

Getty Images Das SoFi Stadium vor dem Super Bowl 2022

Anzeige

Instagram / eminem Dr. Dre, Eminem und Kendrick Lamar im Juni 2017

Anzeige

Getty Images The Weeknd bei der Super Bowl Halftime Show, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de