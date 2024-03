Wie steht es um Megan Fox und Verlobten Machine Gun Kelly?

Seit Monaten soll es zwischen Megan Fox (37) und ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (33) kriseln. Öffentlich darüber reden möchte sie aber nicht, wie sie in dem Podcast "Call Her Daddy" klarstellt: "Was ich über diese Beziehung gelernt habe, ist, dass sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist." Dennoch betont die Schauspielerin, dass der Sänger ihre "Zwillingsseele" sei: "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein. Darüber hinaus bin ich nicht bereit, etwas zu erklären." Dennoch räumt Megan ein, dass die Beziehung zu dem Musiker für die Öffentlichkeit "verwirrend" und "interessant" sein kann.

Wie ein Insider gegenüber People verriet, soll es immer wieder heftig zwischen der 37-Jährigen und dem "Emo Girl"-Interpreten krachen: "Es ist immer das Gleiche. Sie hatten wieder eine heftige Auseinandersetzung!" So scheint zwischen Megan und dem 33-Jährigen vor allem ein Thema zu stehen, wie der Informant ebenfalls in dem Interview andeutet: "Sie haben große Vertrauensprobleme in ihrer Beziehung. Es ist schwer, aber sie versuchen immer noch, daran zu arbeiten."

Zuletzt schien es allerdings so, als ob sich die beiden allmählich wieder angenähert haben: Wie die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, genossen Megan und MGK erst kürzlich einen romantischen Urlaub in einem Luxusresort in Mexiko. Doch die Reise war nicht der einzige Versuch, die Beziehung zu kippen: Vor wenigen Wochen ließ sich der Rapper seinen tätowierten Oberkörper mit schwarzer Tinte überstechen – und zwar für seine Partnerin. "Sie sollte wissen, dass er es für sie getan hat", erklärte ein Insider gegenüber dem Medium. Er wollte damit metaphorisch Ruhe in die Beziehung bringen und beweisen, dass er sich ins Positive verändern kann. Megan habe dies sehr zu schätzen gewusst. "Megan liebt es!", betonte der Informant.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, 2024

