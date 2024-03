Häusliche Gewalt: Christine Quinns Mann erneut festgenommen

Am Dienstag wurde Christian Richard Dumontet wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt verhaftet. Wenige Stunden später kam er gegen eine Kaution von rund 27.439 Euro frei. Doch die Freiheit währte offenbar nicht lange, denn nun nahmen Beamte den Mann von Selling Sunset-Star Christine Quinn (35) erneut fest. Wie People berichtet, nahmen die Polizisten des LAPD ihn am Mittwochabend fest. Grund dafür soll ein Verstoß gegen ein Kontaktverbot sein. "Gestern Abend gegen 23:40 Uhr reagierten unsere Beamten in Hollywood auf einen Funkspruch. Der Verdächtige, Dumontet, Christian, wurde wegen Verstoßes gegen eine einstweilige Verfügung festgenommen", bestätigt ein Sprecher der Polizei.

Das LAPD schildert außerdem, was genau passierte, als Christian nur wenige Tage zuvor erstmals festgenommen wurde. "Der Verdächtige warf eine Tasche mit einer Glasflasche nach dem Opfer und verfehlte es, aber der Gegenstand traf das Kind des Opfers und verursachte Verletzungen", so der Polizeisprecher. Der Unternehmer soll deshalb wegen eines Angriffs mit einer "tödlichen Waffe" angeklagt werden. Aktuell ist noch nicht klar, welche Konsequenzen die erneute Verhaftung haben wird. Auch ist nicht bekannt, ob der Vater eines Sohnes sich derzeit noch in Haft befindet oder eine Kaution festgesetzt wurde.

Christine, die nach dem Vorfall direkt mit ihrem zweijährigen Sohn ins Krankenhaus fuhr, soll die Ehe nun beenden wollen. "Christine plant, Christian zu verlassen. Sie hat vor, die Scheidung einzureichen", offenbart eine Quelle gegenüber Daily Mail. Auch soll sie diejenige gewesen sein, die direkt nach der Verhaftung ihres Mannes eine einstweilige Verfügung veranlasste. Mit der Scheidung würde die Ehe des TV-Stars nach knapp fünf gemeinsamen Jahren enden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christine Quinn und Christian Richard

Anzeige Anzeige

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Christian sich zu dem Vorfall äußern wird? Nein, das macht es für ihn doch nur noch schlimmer. Ja, er will sich sicher verteidigen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de