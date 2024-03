Christine Quinns Mann wegen häuslicher Gewalt festgenommen

Beunruhigende Nachrichten aus Los Angeles. Vor der Villa von Selling Sunset-Bekannheit Christine Quinn (35) kam es am Dienstag zu einem besorgniserregenden Vorfall: Ihr Ehemann Christian Richard wurde verhaftet. Wie Aufnahmen, die Page Six vorliegen, zeigen, wurde der Unternehmer barfuß und nur mit einem weißen Bademantel bekleidet von Polizisten abgeführt. Laut dem Los Angeles Police Department sei er wegen häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen worden. "Der Verdächtige warf eine Tasche mit einer Glasflasche nach dem Opfer, verfehlte das Opfer, traf aber das Kind des Opfers und verletzte es", erklärt der Pressesprecher der Polizei. Ihr gemeinsamer Sohn Christian George sei von Sanitätern untersucht worden, soll aber nicht ins Krankenhaus transportiert worden sein.

Ein Insider schilderte der Quelle jedoch, dass der Zweijährige zu einem späteren Zeitpunkt in die Notaufnahme kam. "Christine verließ das Haus und fuhr im Krankenwagen mit ihrem Sohn", verrät er. Wie es dem Kleinen geht, ist nicht bekannt. Christian befindet sich laut dem Polizeibericht noch immer in Haft. Er wird gegen eine Kaution von 30.000 Dollar (etwa 27.439 Euro) festgehalten, die bisher noch nicht bezahlt wurde. Die Immobilienmaklerin meldete sich bisher auch noch nicht dazu. Ihre Fans machen sich jedoch große Sorgen und hinterlassen zahlreiche Kommentare auf ihrem Instagram-Profil. "Ich hoffe, dir und deinem Sohn geht es gut! Es tut mir so leid, dass dir das passiert ist", schreibt ein User.

Christine und Christian sind seit einigen Jahren zusammen und gewährten bei "Selling Sunset" immer mal wieder Einblicke in ihre Beziehung. Im Dezember 2019 hatten die beiden sich im Rahmen einer pompösen Hochzeit das Jawort gegeben. Etwa ein Jahr später verkündete das Paar, dass es erstmals Nachwuchs erwartet. Der kleine Christian George erblickte im Mai 2021 das Licht der Welt.

Getty Images Christian Richard und Christine Quinn

Netflix Christine Quinn mit ihrem Baby bei "Selling Sunset"

