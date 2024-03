Kommt Renatas Baby? Valentin morgen nicht bei "Let's Dance"

Werden Renata (36) und Valentin Lusin (37) bald ihr Baby in den Armen halten dürfen? Aktuell steht der Profi auf dem Tanzparkett von Let's Dance, seine Ehefrau fällt in diesem Jahr aus: Die Tänzerin erwartet aktuell ihr erstes Kind. Valentin wollte dennoch nicht auf die diesjährige Staffel verzichten und tritt aktuell mit der Content Creatorin Ann-Kathrin Bendixen auf. Doch in der morgigen Folge wird Valentin ausfallen, wie die Show auf dem offiziellen Instagram-Account bestätigt: "Wir haben ein Update für euch: Valentin wird in Show vier nicht dabei sein können, da er bei seiner Frau Renata bleibt." Ist etwa das gemeinsame Kind des Tänzerpaars bereits auf dem Weg?

Für Ann-Kathrin wird es morgen dennoch aufs Tanzparkett gehen: Sie wird mit dem Tänzer Mikael Tatarkin performen! "Mika war bereits beim Training der beiden dabei und ist bestens vorbereitet. Wir freuen uns, dass du wieder auf der Tanzfläche stehst, lieber Mika", heißt es außerdem in dem Statement. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Oh, das Baby macht sich wohl auf den Weg! Wir drücken die Daumen, dass alles gut geht!", freut sich etwa ein User, während ein weiterer kommentiert: "Was für eine schöne Nachricht! Alles Gute den beiden für die Geburt der Kleinen. Viel Glück, Mika und Ann-Kathrin!"

Dass Valentin trotz der bevorstehenden Geburt das Tanzbein schwingen wird, schien dem Ehepaar von Anfang an klar zu sein. Schon zu Beginn der beliebten Show hatten die Tänzer einen Plan B, wie der 37-Jährige gegenüber RTL deutlich machte: "Der Fall wird eintreten, aber wir werden das einfach locker nehmen. Wir haben auch ganz viele wunderbare Profis, die dann mal einspringen können." Dass das Baby für Valentin oberste Priorität hat, ist für Ann-Kathrin mehr als selbstverständlich: "Erstmal geht jetzt Frau und Kind vor und was ich dann mache, ist nebensächlich."

Getty Images Renata Lusin, "Let's Dance"-Profi

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

