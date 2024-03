"Strawberry eyes": Emilio Sakrayas Song wird zum TikTok-Hit

Emilio Sakraya (27) begeistert mal wieder seine Fans! Schon seit Wochen teasert der Musiker seinen neuen Song "Strawberry eyes" an – und der wird jetzt ein Hit auf TikTok. Das Multitalent selbst teilt zahlreiche Videos, in denen es das Lied lipsynct. Ob oberkörperfrei, mit seiner Freundin Jenny Augusta oder einigen Kumpels: Emilio trällert den Track hoch und runter. Und die Fans lieben es! Ein Clip, in dem er passend dazu – ohne T-Shirt wohlgemerkt – Erdbeeren isst, hat über 100.000 Likes und der Künstler selbst inzwischen fast 800.000 Follower auf der Plattform.

Inzwischen ist der Song auch auf allen anderen Plattformen, darunter YouTube, verfügbar. Und dort sind die Fans des Schauspielers ebenfalls total begeistert. "Das Lied bricht mich und rettet mich zeitgleich", schreibt ein User in den Kommentaren des Clips und ein anderer kommentiert: "Hammer-Song! Absolut wird der rauf und runtergespielt! Auch zu 100 Prozent im Radio. Love it! Danke, dass du deine Gefühle in so tolle Songs packst. Für die perfekte Frau an deiner Seite!" Damit spielt der Bewunderer auf Emilios Freundin Jenny an. Seit fast zwei Jahren sind der ehemalige "Bibi & Tina"-Star und die Moderatorin ein Paar und zeigen sich nach anfänglicher Zurückhaltung inzwischen immer öfter auch ganz verliebt in der Öffentlichkeit.

Überhaupt gibt der 27-Jährige in den vergangenen Monaten immer mehr Einblicke in sein Privatleben. Zuletzt hatte der Berliner mit einem Song bereits angedeutet, Papa eines Sohnes zu sein. Das bestätigte er kurz darauf gegenüber der Deutschen Presseagentur: "Ich habe immer geheim gehalten, dass ich einen Sohn habe, weil es die eine Sache ist, die ich für mich alleine erleben und erfahren und nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollte!" Nun wolle er dieses süße Detail aber nicht mehr für sich behalten und sich nicht mehr verstecken müssen.

Emilio Sakraya und Jenny Augusta

Emilio Sakraya, Sänger

