Endlich! Dann startet neue Staffel von "Prominent getrennt"

Die Reality-TV-Fans sollten jetzt aufpassen! Der Starttermin für die neue Staffel von Prominent getrennt steht fest: Wie die beliebte Show auf Instagram ankündigt, geht "Prominent getrennt" ab dem 3. April in die nächste Runde! Bis es so weit ist, dürfen sich die Fans zudem auf erste Eindrücke der aktuellen Staffel freuen. "Einen ersten Sneak Peek seht ihr sogar schon am 27.03", heißt es zudem unter dem Beitrag. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Ich bin schon gespannt auf diese Staffel. Der Cast ist so gut!", schreibt etwa ein Zuschauer, während ein weiterer kommentiert: "Das wurde auch Zeit!"

In der diesjährigen Staffel werden so einige Stars und Sternchen der deutschen Trash-Welt den Schritt wagen und mit ihren ebenso bekannten Ex-Partnern um das hohe Preisgeld kämpfen: So treten unter anderem Kim Virginia Hartung (28), ihr Verflossener Emanuell Weißenberger (31) oder Sandra Sicora (31) mit ihrem Ex-Partner Tommy Pedroni an. Aber auch Sarah Liebich und Nico Legat (25) werden für das Format an einem Strang ziehen müssen...

Dass Sarah mit ihrem Ex antritt, sorgte bei vielen Fans für Unverständnis – immerhin betrog der Sohn von Thorsten Legat (55) seine damalige Freundin in dem Format Temptation Island, woraufhin ein regelrechter Rosenkrieg im Netz losgetreten wurde. "Ich habe es mir immer offengelassen. [...] Ich habe nie gesagt, dass ich gegen diese Teilnahme bin, dass ich das niemals machen würde", verteidigte sich Sarah auf ihrem Social-Media-Account, nachdem Siria, Nicos "Temptation Island"-Affäre, böse gegen die Blondine und ihre "Prominent getrennt"-Teilnahme geschossen hatte. Dabei erinnerte Sarah an ein Gespräch mit Nico und Calvin Kleinen (32) kurz nach "Temptation Island". Schon damals stellte die Bürokauffrau klar, dass sie weitere Reality-TV-Formate nicht ausschließe – auch nicht mit Nico.

RTL Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Prominent getrennt"

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

