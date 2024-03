Kussfoto: Ist "Temptation Island"-Verführer etwa vergeben?

Einer der heißen Verführer bei Temptation Island ist allem Anschein nach selbst in festen Händen – und zwar Paul Macke! In dem Format geht es eigentlich darum, dass sich mehrere Paare dem ultimativen Treuetest unterziehen und für zwei Wochen voneinander getrennt werden. In diesem Zeitraum sollen attraktive Singles die Beziehungen der Vergebenen auf die Probe stellen, aber angeblich hat einer der sexy Verführer tatsächlich eine Freundin! Wirft man einen Blick auf den Instagram-Account der Blondine Bella, fallen bestimmte Fotos schnell ins Auge: Auf diesen knutscht und kuschelt der Sonnyboy nämlich mit der Schönheit. Handelt es sich bei ihr etwa um seine Partnerin?

In der Kommentarspalte der Schnappschüsse auf Social Media sind sogar einige rote Herzen des Beaus zu sehen, die die Vermutung bekräftigen, dass er die Romanze mit der Frau nicht verstecken will – und allem Anschein nach möchte seine Kusspartnerin das auch nicht! Auf seinem Account sind verliebte Beiträge dieser Art jedoch nicht zu finden. Ob es sich bei den beiden tatsächlich um ein Liebespaar handelt, um einen heißen Flirt oder ob Bellas Rolle in der Sendung thematisiert wird, bleibt abzuwarten.

Ebenso spannend wird sein, ob es Paul gelingen wird, eine der vergebenen Ladys um den Finger zu wickeln. Und falls die Antwort "Ja" lautet – was wird seine vermeintliche Freundin von dem Ganzen halten? Die Fans des Formats scheinen sich jedenfalls vor der Erstausstrahlung bereits eine Meinung über ihn und die anderen Verführer gebildet zu haben – und diese ist alles andere als positiv! "Vor den Männern würde ich eher davonlaufen!", kommentiert ein Instagram-Nutzer beispielsweise und ein weiterer zieht ebenfalls eine ernüchternde Bilanz: "Mir kommt es so vor, als wenn von Jahr zu Jahr eine schlechtere Auswahl getroffen wird."

Instagram / mabicke Paul Macke, "Take Me Out"-Kandidat

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Lola Weippert und der "Temptation Island"-Cast

Glaubt ihr, dass der Verführer Paul eigentlich kein Single ist? Ja! Es sieht ganz danach aus, dass er eine Freundin hat. Nee, bestimmt sind die beiden kein Paar. Ergebnis anzeigen



