Mit süßem Foto: Auch Prinzessin Kates Bruder spendet Trost!

Prinzessin Kates (42) gesamte Familie stärkt ihr den Rücken. Die dreifache Mutter leidet an Krebs, wie sie in einem ausführlichen Statement bekannt gab. Ihr Bruder James Middleton (36) meldet sich nun zu Wort und widmet seiner geliebten Schwester auf Instagram rührende Worte. "Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge gemeinsam erklommen. Als Familie werden wir auch diesen Berg mit dir besteigen", schreibt er zu einem Foto, das ihn und Kate in Kindheitstagen zeigt. Mit dem Foto und dem Statement macht er deutlich – er ist für Kate da!

In Netz hatte Kate sich an ihre Unterstützer auf der ganzen Welt gewendet und ihre Diagnose mit ihnen geteilt. Momentan fokussiere sie sich voll und ganz auf ihre Genesung. "Meine Ärzte empfahlen mir eine vorbeugende Chemotherapie", berichtete die 42-Jährige. Aktuell befinde sie sich noch in den Anfängen der Behandlung – doch sie sei sehr stark und tue alles, um wieder gesund zu werden.

König Charles (75) leidet wie Kate ebenfalls an Krebs. Über einen Sprecher ließ der britischen Monarch verlauten, dass auch er für die Frau seines Sohnes Prinz William (41) da sei. Charles habe "in den vergangenen Wochen engsten Kontakt zu seiner geliebten Schwiegertochter gehalten", lässt der Buckingham Palace weiter verlauten. Auch Königin Camilla (76) tue alles, um für Kate und ihre Familie zu unterstützen.

Instagram / jmidy Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles in London, 2012

