Krebsdiagnose: Prinzessin Kate macht anderen Patienten Mut

Vor wenigen Minuten meldete sich Prinzessin Kate (42) nach ihrer monatelangen Abwesenheit erstmals selbst mit einer erschreckenden Nachricht bei Instagram zu Wort: Bei ihrer OP am Bauch wurde Krebs entdeckt. Sie befinde sich aktuell in Behandlung und werde jeden Tag stärker, versicherte sie ihren Fans. Doch die Frau von Prinz William (41) will auch anderen Krebspatienten Mut machen. "In dieser Zeit denke ich auch an jene, deren Leben durch Krebs beeinflusst wird. Bitte verliert nicht den Glauben oder die Hoffnung. Ihr seid nicht allein", versichert Kate.

In ihrem Statement sprach Kate zwar offen über die Entdeckung des Krebses, um welche Art der Krankheit es sich handelt, offenbarte sie aber nicht. Stattdessen erklärte sie, wie wichtig es für ihre Familie gewesen sei, die vergangene Monate im Privaten zu bleiben. Auch ihre drei Kinder wissen bereits Bescheid. "Es brauchte Zeit, George (10), Charlotte (8) und Louis (5) alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen versichert ist, dass ich in Ordnung kommen werde", so die dreifache Mutter. Auch William sie ihr eine große und unverzichtbare Stütze gewesen.

Der Palast schwieg bis zu diesem Statement zu Kates Zustand. Es wurde lediglich angekündigt, sie solle etwa nach Ostern zurückkehren. Insidern zufolge arbeite der Palast zuletzt an der Rückkehr der Prinzessin in die Öffentlichkeit. Dafür seien extra weitere Assistenten in Sachen Öffentlichkeitsarbeit eingestellt worden sein. Ob das jetzt auch so umgesetzt werden wird, ist unklar. Kate betont in dem Video, Zeit zum Heilen und Verarbeiten zu brauchen. Über eine Rückkehr sprach sie nicht.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Ehepaar

Josh Shinner Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

