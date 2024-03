Prinz Harry und Herzogin Meghan senden Kate Genesungswünsche

Es mag für den ein oder anderen Royal-Fans überraschend kommen, aber auch Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) denken an Prinzessin Kate (42). Die Frau von Prinz William (41) ist an Krebs erkrankt und unterzieht sich momentan einer Chemotherapie. Aus der ganzen Welt trudeln Genesungswünsche für sie ein. Auch die Sussexes widmen der künftigen Königin Großbritanniens nun liebevolle Worte. "Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies in Ruhe und Frieden tun können", erklären die Eheleute in einem Pressestatement, wie unter anderem The Telegraph berichtet.

Die Genesungswünsche dürften Kate sicherlich freuen. Denn sie und die Wahlamerikaner sind seit einigen Jahren zerstritten. Besonders, weil Harry und Meghan immer wieder gegen das britische Königshaus schossen. Ob das Ehepaar nach der Bekanntmachung von Kates gesundheitlichen Problemen nun nach Großbritannien reisen wird, ist derzeit nicht bekannt. Angeblich soll aber zumindest König Charles' (75) jüngster Sohn vorhaben, bald in seine Heimat zurückzukehren, um den Royals seine Unterstützung anzubieten, wie unter anderem Mirror berichtete.

Die Nachricht von ihrer Krebserkrankung musste Kate ihren Kids ebenfalls beibringen. Auf Social Media machte die 42-Jährige deutlich, dass dieser Schritt Zeit brauchte und alles andere als leicht gewesen sei: "Es brauchte Zeit, George (10), Charlotte (8) und Louis (5) alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen versichert ist, dass ich in Ordnung kommen werde."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Düsseldorf

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

