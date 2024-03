Berühmter Nachname: Ist das für Luna Schweiger ein Nachteil?

Wie lebt es sich eigentlich, wenn die Eltern im Rampenlicht stehen? Luna Schweiger (27) ist die Tochter von Til (60) und Dana Schweiger (56). Genau wie ihr Vater steht sie als Schauspielerin vor der Kamera – und das schon seit sie zehn Jahre alt ist! Wer Luna jedoch nicht aus Filmen kennt, dem wird ihr Nachname ein Begriff sein. Das bringt bestimmt ein paar Vor- und Nachteile mit sich – oder? Auf dem Event der Toni Garrn Foundation gibt sie RTL eine Antwort auf diese Frage. "Ich bin so aufgewachsen, dass man die Leute immer erst kennenlernt und sich dann eine eigene Meinung bildet", erklärt die 27-Jährige.

Auch wenn Papa Til ihr mit seinen Filmen die eine oder andere Tür in ihrer Karriere öffnen konnte, hatte sie es in den vergangenen Monaten nicht leicht. Dem Schauspieler wird nämlich aggressives Verhalten vorgeworfen: Am Set des Films "Manta, Manta - Zwoter Teil" soll es zu mehreren Zwischenfällen gekommen sein. In einem Interview mit Stern gab Til seine Fehler zu: "Es war eine Katastrophe, für die ich mich heute noch schäme und für die ich allein verantwortlich bin." Trotz alldem stärkt Luna ihrem Vater aber den Rücken. "Ich bin unglaublich stolz – aber das war ich eh immer und ich werde auch weiterhin auf ihn stolz sein", betont sie gegenüber RTL.

Familienzusammenhalt wird bei Luna demnach großgeschrieben. Kein Wunder, denn sie wuchs mit vielen Geschwistern auf – mit ihrem älteren Bruder Valentin und den zwei jüngeren Schwestern Lilli (25) und Emma (21). Und auch Papa Til nahm seine Kinder schon im frühen Alter mit zur Arbeit. Luna spielte in Filmen wie "Keinohrhasen" oder "Kokowääh" mit. Krimi-Liebhaber konnten ihr außerdem in "Tatort: Kopfgeld" an der Seite ihres Papas zuschauen. Zuletzt trat der vierfache Vater aber mit seiner jüngsten Tochter Emma in der ARD-Show Wer weiß denn sowas? in einem Vater-Tochter-Duell an. Ob Luna oder ihre Geschwister demnächst in einer weiteren Til Schweiger-Produktion zu sehen sein werden, ist derzeit noch offen. Aber Luna verrät während ihres Interviews: "Meinem Papa geht es gut. Er arbeitet gerade an einem neuen Drehbuch."

Getty Images Til Schweiger (r.) mit seiner Tochter Luna, Oktober 2017 in Hamburg

Getty Images Valentin, Dana, Luna, Lilli, Til und Emma Schweiger mit Svenja Holtmann 2011

