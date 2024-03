Prinz Harry und Meghan wussten nichts von Kates Erkrankung!

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) hatten offenbar keine Ahnung von Prinzessin Kates (42) Gesundheitszustand. Am Freitagabend teilte die britische Royal-Lady mit, dass bei ihrer Bauch-OP im Januar Krebs diagnostiziert wurde. Ihr Schwager und seine Frau sollen bis zu dem Zeitpunkt nichts davon gewusst haben! "Sie hatten keine Ahnung und erfuhren die Nachricht erst zur gleichen Zeit wie der Rest der Welt", verrät ein Insider gegenüber New York Post und fügt hinzu: "Das zeigt den irreparablen Schaden, den sie angerichtet haben. Das Vertrauen ist gebrochen und die königliche Familie distanziert sich nun von ihnen."

Bereits kurz nachdem das emotionale Video, in dem die 42-Jährige über ihre Krankheit spricht, veröffentlicht worden war, meldeten sich der Herzog und die Herzogin von Sussex mit einem Statement. "Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies in Ruhe und Frieden tun können", schilderten sie in einer Presseerklärung, die unter anderem The Telegraph vorliegt. Ob Harry und Meghan tatsächlich erst am Freitag davon erfahren haben, ließen sie nicht durchblicken. Ihre Beziehung zu Kate und Prinz William ist jedoch seit Jahren angespannt und sie haben nur wenig Kontakt.

Ob der 39-Jährige und seine Ehefrau nun von Kalifornien nach England reisen, um der Prinzessin von Wales beizustehen? Nachdem die Krebserkrankung von Harrys Vater, König Charles III. (75), im Februar bekannt worden war, reiste Harry auch direkt in seine alte Heimat. Dort soll er laut Daily Mail ein kurzes Gespräch mit dem Monarchen geführt und dann wieder zurückgeflogen sein. Bleibt abzuwarten, ob Harry sich jetzt auch mit seiner Schwägerin Kate treffen wird.

Getty Images Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Denkt ihr, Prinz Harry wird Kate besuchen? Ja, bestimmt. In so schweren Zeiten hält man zusammen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



