Prinzessin Kates Onkel entschuldigt sich für Royal-Interview

Prinzessin Kate (42) machte am Freitag in einem emotionalen Video öffentlich, dass nach ihrer Bauch-OP Krebs entdeckt wurde. Nur ein Tag nach Veröffentlichung dieser schockierenden News geht nun ein brisantes Interview ihres Onkels Gary Goldsmith (58) online. Für dieses nicht sonderlich gute Timing entschuldigt sich der 58-Jährige jetzt auf X. "Wie viele sicher schon gesehen haben, bin ich in der Samstagsausgabe des 'Times Magazine' abgebildet. Das Interview und das Shooting fanden vor über einer Woche statt und wurden gedruckt, bevor ich von den traurigen Nachrichten über meine Nichte Kate erfuhr", schreibt er und fügt bedrückt hinzu: "Meine Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei Kate und der ganzen Familie, und ich bin zutiefst bestürzt über den Zeitpunkt dieses Artikels."

Doch um was genau geht es überhaupt in dem besagten Beitrag? Gegenüber der britischen The Times packt Gary über Prinz William (41) und Kates Ehe aus und behauptet, dass das Paar aktuell "nicht sonderlich glücklich" sei. Auch über die allgemeine Zufriedenheit der beiden spekuliert der Bruder von Kates Mutter Carole Middleton (69). "Ich werde so ehrlich sein, wie ich nur sein kann. Unsere geliebte Queen Elizabeth II. (✝96) stirbt und die beiden verlieren die Sicherheit ihrer Großmutter. Dann hat Wills Vater gerade erst seine 'blutigen' Münzen drucken lassen und plötzlich hat auch er erhebliche gesundheitliche Probleme", schildert Gary in dem Interview.

Der Unternehmer ist bereits seit einigen Wochen in aller Munde. Zuletzt nahm Kates Onkel nämlich an der britischen Ausgabe von Promi Big Brother teil. Dabei packte er auch einige Details über die Royals aus. Vor allem Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) bekamen ihr Fett weg. Für Kate war das schon damals zu viel, wie ein Insider gegenüber Mirror berichtete: "Was auch immer mit Catherine passiert ist, sie fühlt sich wahrscheinlich zerbrechlich – auch psychisch.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

i-Images via ZUMA Press / Zuma Press Gary Goldsmith, Onkel von Prinzessin Kate

