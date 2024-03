Wussten Dennis und Katja von den "Die Bachelors"-Lästereien?

Bei Die Bachelors kämpften 22 Frauen um das Herz von Dennis Gries und Sebastian Klaus (36). Am Ende konnten sich zwar Katja und Larissa Katharina jeweils die letzte Rose sichern, doch der Weg dahin war nicht immer harmonisch. Besonders Larissa fiel durch unangenehme Sprüche gegenüber Leonie auf. Im Promiflash-Interview verrät Dennis, ob er die Lästereien in der Villa auch wahrgenommen hat: "Natürlich ist man da im ersten Moment überrascht. Vor uns zeigen Sie sich natürlich immer von der besten Seite und wir haben es dann wie die Zuschauer auch, zum ersten Mal, dann im TV gesehen."

Auch Katja wusste von nichts, wie sie im Gespräch mit Promiflash deutlich macht: "Die Kommentare und die Interviews habe ich tatsächlich erst bei der Ausstrahlung mitbekommen. Was am Ende gesagt wurde, habe ich jetzt in der Villa nicht mitbekommen." Die Reibereien seien nicht spurlos an ihr vorbeigegangen: "Man hat natürlich zwischendurch mal Spannung zwischen Larissa und Leonie gemerkt, aber ich habe mich da herausgehalten. Ich wollte nicht beteiligt sein und hab mich wirklich auch distanziert." Mit den Aussagen ihrer Konkurrentin sei sie dennoch nicht einverstanden: "Der Satz von Larissa, da müssen wir, glaube ich, nicht darüber sprechen. Das fand ich natürlich nicht so prickelnd."

Im Podcast "Aftershow – der Reality TV Podcast" stritt Katja ab, dass Leonie von den anderen Mädels ausgeschlossen worden sei, wie sie zuvor beim großen Wiedersehen behauptet hatte. Darin sehen jedoch viele Fans etwas anderes. "Am Ende haben wir Zuschauer doch gesehen, wie abscheulich über Leonie geredet wurde. Nur weil Katja meint, das gab es nicht, macht es die Szenen nicht ungeschehen", schrieb ein empörter Nutzer.

Instagram / dennis.gries Dennis Gries, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

Instagram / katja.gre Katja, "Die Bachelors"-Kandidatin

Glaubt ihr Dennis und Katja, dass sie von den Lästereien nichts mitbekommen haben? Ja, sie können es ja auch gar nicht mitbekommen haben! Nee, das muss doch aufgefallen sein. Ergebnis anzeigen



