Zwölf Laubbläser: Andreas Gabaliers Rekordversuch scheitert!

Andreas Gabalier (39) wollte eigentlich einen ziemlich verrückten Weltrekord aufstellen – daran scheiterte er jedoch! Wie Bild berichtet, wollte der Sänger mit zwölf Laubbläsern in Lappland über das Eis sausen. Leider stürzte er mehrfach und musste aufgrund einer früheren Knieverletzung letztendlich das Handtuch werfen. "Ich bin Sieger der Herzen oder wie mein Freund Rocky Balboa sagen würde: 'Es geht nicht darum, wie oft du zu Boden gehst, sondern darum, wie oft du wieder aufstehst'", tröstet sich der Musiker über den missglückten Versuch.

Für die Herausforderung war Andreas in einen Raketenanzug geschlüpft, der mit den zwölf Geräten ausgestattet wurde, die eigentlich zur Beseitigung von Blattwerk verwendet werden. "Eine Höllenmaschine aus zwölf Laubbläsern! Wir sind damit über einen riesigen See im finnischen Teil Lapplands über eine 1,2 Kilometer lange Eisbahn gedonnert", merkte der 39-Jährige superbegeistert gegenüber dem Magazin an. Aber nicht nur er, sondern auch ein weiterer Mitstreiter wollte den Rekord aufstellen. "Wir haben uns gemeinsam mit unserer Skisprunglegende Thomas Morgenstern (37) einer außergewöhnlichen Challenge gestellt." Dieser war am Ende fast 20 Kilometer pro Stunde schneller als Andreas.

Für seinen Rekordversuch musste sich der Österreicher in eine dicke Wintermontur zwängen. Ganz anders sieht es hingegen in seinem Privatleben aus: Zu Hause läuft er nämlich am liebsten nackt durch die Gegend! Das verriet der "I sing a Liad für di"-Interpret vor einigen Jahren in einem Gala-Interview. "Ich laufe zu Hause am liebsten so 'rum, wie Gott mich schuf!", plauderte Andreas ungeniert aus und verbildlichte das Ganze zusätzlich: "Das Erste, was ich abwerfe zu Hause, ist meine Hose, mit der ich überall herumgesessen habe, am Flughafen, im Taxi, im Wirtshaus!"

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

