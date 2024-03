David Beckham wartete 20 Jahre auf Anerkennung seines Vaters

Jahrzehntelang wünschte sich der ehemalige Profifußballer David Beckham (48) nur eines – die Anerkennung seines Vaters Ted Beckham. Es brauchte über 100 Länderspiele, sechs Gewinne der Premier League und den Sieg der spanischen Champions League, bis er diese endlich bekam: "Mein Vater hat mir nie gesagt, dass ich wirklich gut war, bis zu meinem hundertsten Länderspiel. Das war das erste Mal, dass mein Vater sich zu mir umdrehte und sagte: 'Du hast es geschafft, Junge'", verrät David im Podcast "This Life of Mine with James Corden".

Die emotionale Situation zwischen dem Ex-Fußballprofi und seinem Vater kam nach einem gewonnenen Länderspiel zustande: "Es war der Moment, als wir beim Abendessen saßen, nach meinem hundertsten Länderspiel in Paris, und er seinen Arm um mich legte." In der 2023 erschienenen Netflix-Doku "Beckham", betonte der Ehemann von Victoria Beckham (49), dass ihm die harte Behandlung seines Vaters vor allem im Umgang mit Beschimpfungen von Fußballfans geholfen habe. Er erzählt, wie Ted mit ihm stundenlang vor die Tür ging, um immer und immer wieder mit ihm zu trainieren. Sein Vater träumte davon, dass sein Sohn eines Tages für den berühmten Fußballverein Manchester United spielen würde. "Ich war hart, aber es hat sich als das Richtige erwiesen", gab der Vater zu.

David berichtet im Interview, dass er und seine zwei Schwestern Joanne Louise Beckham (40) und Lynne Georgina Beckham aus einem Elternhaus stammen, in dem zwar mit viel Liebe erzogen, aber auch immer hart gearbeitet wurde. Der 48-Jährige heiratete 1999 das einstige Mitglied der Spice Girls Victoria und zog vier Kinder mit ihr groß. Zu den gemeinsamen Kindern Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) und Harper Seven (12) sei David viel sanfter und nicht ganz so streng gewesen.

Instagram / davidbeckham David Beckham mit seinem Vater Ted im Juli 2021

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

